F1: Segundo colocado, Verstappen diz que corrida foi "decente"

Apesar do bom começo de corrida de Max Verstappen, onde chegou a ultrapassar seu rival direto pelo título Lewis Hamilton, o holandês não se manteve à frente até o final, perdeu a posição para o britânico e teve que se contentar com o segundo lugar no GP de Portugal de Fórmula 1 deste domingo (2).

Agora, com os 25 pontos conquistados por Hamilton e os 19 de Verstappen, que cravou a volta mais rápida, mas teve o tempo deletado por exceder os limites da pista, a diferença entre eles agora é de oito.

"Tive um bom recomeço [após o Safety Car na sétima volta] e é claro que tentei colocar pressão em Valtteri, mas no final, acho que faltou um pouco de ritmo, então Lewis conseguiu mais uma vez", disse o piloto da Red Bull. "Eu acho que uma vez que chegamos em segundo você pode ver claramente por aqui que falta um pouco de ritmo em comparação a eles."

"Acho que este foi, em geral, um fim de semana um pouco estranho em termos de aderência e não estávamos no topo aqui, veremos o que fazer em Barcelona."

