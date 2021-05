Um dos grandes sucessos de 2020, Portimão entregou novamente um grande GP de Portugal em 2021. Em uma terceira etapa bem movimentada na temporada 2021 da Fórmula 1, quem levou a melhor foi Lewis Hamilton, que fez uma prova dominante mesmo depois de um 'susto' na relargada quando perdeu a segunda posição para Max Verstappen.

No sábado, apesar de Verstappen ter liderado o TL3 e Hamilton ter feito a melhor volta do final de semana no Q2, foi Bottas quem ficou com a pole, superando o companheiro de Mercedes por apenas 0s007.

Valtteri Bottas largou muito bem e depois Lewis Hamilton para receber pressão de Max Verstappen, enquanto Carlos Sainz passou Sergio Pérez, assumindo a quarta posição. Ao passar pela linha de chegada, Raikkonen perdeu o bico de sua Alfa Romeo, que ficou presa no assoalho do carro, encerrando a prova finlandês, levando ao acionamento do safety car.

Pouco depois, a transmissão mostrou que o incidente de Raikkonen teve origem em um toque do finlandês em seu companheiro de equipe, Giovinazzi.

O safety car foi recolhido no início da sétima volta. Bottas relargou bem e manteve a ponta, mas Hamilton não foi bem, perdendo a segunda posição para Verstappen, enquanto Norris engoliu Pérez e Sainz nas primeiras curvas, saltando para quarto. O espanhol da Ferrari caiu para sexto e passou a ser pressionado pelo companheiro de equipe.

Aproveitando um descuido de Verstappen, Hamilton conseguiu retomar a segunda posição no início da 11ª volta de um total de 66, deixando Bottas abrir quase 1s5 de vantagem para os dois líderes do Mundial, que seguiam juntos em uma forte disputa.

Com 15 voltas, Bottas mantinha uma vantagem para Hamilton que variava entre 0s8 e 0s5, enquanto Verstappen já ficava mais para trás, a 1s5 do heptacampeão. Mais atrás, Pérez retomava a quarta posição de Norris, mas já estava a mais de 7s do companheiro de Red Bull.

No começo da volta 20, Hamilton conseguiu passar Bottas, assumindo a primeira posição com o auxílio da asa móvel, deixando o finlandês para resolver com Verstappen, que vinha conseguindo reduzir a diferença nos minutos anteriores. Rapidamente o heptacampeão abriu 1s3 para Bottas, que tinha o holandês a menos de um segundo.

De macios, Sainz foi o primeiro a fazer a parada, na volta 22, colocando pneus médios.

Na metade da corrida, os ponteiros seguiam sem parar na pista. Hamilton já abria 4s para Bottas que, por sua vez, tinha 1s4 para Verstappen. Completavam o top 10: Pérez ,Ricciardo, Alonso, Stroll, Norris, Sainz e Leclerc.

Verstappen foi o primeiro a parar, na volta 36, enquanto Bottas entrou no giro seguinte. Ambos colocaram duros e o finlandês conseguiu sair na frente, mas com o holandês colado e o piloto da Red Bull levou a melhor no final por estar com pneus aquecidos. Já Hamilton fez sua parada na volta 38, também colocando o composto mais duro.

Neste momento, Pérez assumiu a liderança porque ainda não havia parado. Hamilton retornou quase 4s a frente de Verstappen, que já abria 2s5 para Bottas.

Na volta 50 de 66, Pérez seguia na pista, sem parar ainda, mas a vantagem de mais de 10 segundos que tinha para Hamilton quando o britânico saiu dos boxes já havia caído para 1s2. Hamilton, por sua vez, tinha 4s2 de dianteira para Verstappen, que estava 1s6 a frente de Bottas. O top 10 era completado por: Norris, Leclerc, Ocon, Sainz, Alonso e Ricciardo.

Já na volta seguinte, Hamilton passou Pérez reassumindo a liderança e abrindo rapidamente vantagem. O piloto da Red Bull finalmente parou com 15 voltas para o fim, dando 47 com o pneu médio e saindo de macio, 22s atrás de Bottas.

No final, Hamilton controlou a diferença que tinha para Verstappen e venceu com tranquilidade o GP de Portugal mesmo após o susto na relargada, chegando a 97 triunfos na F1, se aproximando de mais uma marca centenária na categoria.

Mas, os minutos finais foram marcados por paradas de Verstappen e Bottas no final em busca do ponto extra da volta mais rápida.

Verstappen foi o segundo e Bottas completou o pódio, sem conseguir disputar o segundo lugar com o piloto da Red Bull, por conta de um pequeno problema no motor. No final, o ponto extra da volta mais rápida ficou com Bottas, já que a tentativa de Verstappen foi deletada por exceder os limites de pista. Completaram o top 10: Pérez, Norris, Leclerc, Ocon, Alonso, Ricciardo e Gasly.

As atividades da Fórmula 1 em 2021 continuam já na semana que vem, com o GP da Espanha, em Barcelona, quarta etapa da temporada. Você acompanha as transmissões pelo Band e Bandsports, além da cobertura completa do Motorsport.com com materiais no site e a programação no canal do YouTube.

