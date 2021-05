F1: Verstappen achou "estranho" ter tempo da melhor volta deletado

Max Verstappen quase conseguiu o ponto extra da volta mais rápida no GP de Portugal de Fórmula 1 deste domingo (2), mas ultrapassou os limites de pista na Curva 14 e teve o tempo deletado.

O piloto terminou em segundo com a Red Bull e perdeu terreno para o vencedor da corrida e rival da Mercedes, Lewis Hamilton, no campeonato de pilotos.

As paradas tardias de seu companheiro de equipe Sérgio Perez e Valtteri Bottas deram ao holandês uma janela para fazer uma parada "de graça", onde voltou à frente dos dois, e ir para o tempo mais rápido com uma volta restante.

Verstappen não estava ciente do ponto perdido até a entrevista pós-corrida no parque fechado, onde Paul di Resta o informou que o tempo havia sido apagado.

"Oh sério? Essa é boa”, disse. “Isso é um pouco estranho, porque eles não estavam verificando os limites da pista na Curva 14, mas tanto faz.”

No entanto, o holandês estava incorreto. As notas de corrida atualizadas emitidas pelo diretor de provas Michael Masi na manhã de sábado antes do treino final em Portimão adicionaram o local aos que estavam sendo monitorados.

O texto atualizado diz: “Os limites na saída da Curva 14 são definidos como quando nenhuma parte do carro permanece em contato com o meio-fio vermelho e branco. Os pilotos devem fazer todos os esforços razoáveis ​​para usar a pista em todos os momentos e não podem sair sem uma razão justificável.”

No começo da corrida, Verstappen chegou a passar Hamilton pelo segundo lugar depois de um safety car, mas perdeu a posição após quatro voltas. O holandês conseguiu deixar Bottas para trás após o pit stop, aproveitando os problemas de aquecimento de pneus do finlandês.

Completaram o top 5 do GP de Portugal Sérgio Perez e Lando Norris, da McLaren.

