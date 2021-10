F1: Bottas diz que vai "focar na própria corrida" no domingo

Os planos da Mercedes para o sábado em Istambul deram certo. Lewis Hamilton foi o mais rápido na classificação para o GP da Turquia de Fórmula 1, garantindo a 11ª posição no grid de largada e minimizando a punição, enquanto Valtteri Bottas herdou a pole position. E o finlandês afirmou que vai focar no seu próprio trabalho no domingo.

Bottas terminou pouco mais de um décimo acima do tempo de Hamilton, mas não terá vida fácil na largada, tendo Max Verstappen ao seu lado, além de Charles Leclerc e Pierre Gasly na segunda fila.

Nas entrevistas pós-classificação, Bottas afirmou que não teve uma sessão das mais fáceis devido às condições de pista, mas que fica feliz com o resultado final.

"Sim, as condições não têm sido das mais fáceis. Especialmente o Q1, por causa das partes úmidas. No Q3, a primeira curva estava um pouco molhada, assim como a 3 e a 4. Mas, com algumas boas voltas, na última volta eu perdi um pouco no último setor, comecei a sair de traseira".

"Mas, além disso, a volta foi boa, eu gostei e, obviamente, como resultado para a equipe foi como planejamos, então Lewis minimizou a penalização e eu estou na pole. Deve ser bom".

Questionado se vai lutar pela vitória ou se pretende ajudar Hamilton, Bottas respondeu: "Vou focar na minha corrida amanhã e acho que isso é o certo a se fazer quando se larga da pole, então vou manter um bom ritmo".

