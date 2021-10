Max Verstappen terminou o treino classificatório para o GP da Turquia de Fórmula 1 em terceiro, mas largará da segunda colocação devido à punição de Lewis Hamilton, que perderá dez posições no grid de largada por ter trocado partes de seu motor. Um resultado que, para ele, foi o "máximo" possível deste sábado (9).

Os carros sofreram para conseguir a temperatura certa nos pneus no Istanbul Park e o desgaste dos mesmos também estavam altos. A Mercedes foi a equipe que mais rendeu e colocou seu dois pilotos à frente sem maiores problemas.

"No início, as condições foram complicadas", disse Verstappen após a sessão. "Acho que, em comparação com ontem, conseguimos avançar. As voltas foram boas, embora a última tenha sido um pouco lenta na reta, vamos ter que olhar para isso. No geral, acho que foi uma recuperação decente em comparação a ontem. O terceiro lugar era o máximo hoje."

Questionado sobre o desempenho que espera ter no GP deste domingo, Max foi otimista: "Deve ser um pouco melhor. Vamos ver o quão competitivos seremos na corrida. O desgaste dos pneus parece alto nesta pista, mas pelo menos agora sabemos que é muito divertida de pilotar, especialmente na longa Curva 8."

O holandês dividirá a primeira fila com o pole position "oficial" Valtteri Bottas, seguidos de Charles Leclerc e Pierre Gasly na segunda e Fernando Alonso e Sergio Pérez, seu companheiro de Red Bull, fechando o top 6.

