Valtteri Bottas conquistou mais um pódio no GP do Brasil, em Interlagos, neste domingo. Apesar disso, ficou com a sensação de que poderia ter conquistado mais.

Mesmo largando na primeira posição, o piloto da Mercedes terminou a primeira volta no terceiro lugar. Após ceder a posição para Lewis Hamilton, que venceu a corrida, Bottas foi beneficiado por um Virtual Safety Car para ficar à frente de Perez e terminar a prova em terceiro.

"Fiquei decepcionado com a largada e a primeira volta, mas tentei", lamentou o piloto finlandês. "Depois disso, o ritmo ficou bom. Achei que poderíamos ter feito apenas uma parada facilmente, mas decidimos fazer duas paradas. Estou feliz por termos conseguido mais pontos do que a Red Bull e Lewis tem sido incrível."

Bottas também falou sobre a vantagem que teve com o Virtual Safety Car. "Sim, o VSC estava em um bom lugar para mim pela primeira vez, então fiquei feliz com isso. Portanto, ainda há pontos sólidos."

F1 AO VIVO: A BATALHA de São Paulo; a volta da F1 ao Brasil, veja toda repercussão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: