Após conquistar a 101ª vitória da carreira da Fórmula 1 neste domingo no GP de São Paulo, em Interlagos, Lewis Hamilton destacou que foi o fim de semana mais difícil da carreira e comentou sobre a batalha eletrizante que teve com o rival Max Verstappen ao longo da corrida.

Um dos principais momentos aconteceu em uma disputa na curva 4, quando Hamilton tentava a ultrapassagem e Verstappen freou mais tarde, de forma que ambos foram para fora da pista.

Apesar da disputa ter sido notada pelos comissários, não houve investigação. Hamilton se recusou a dizer se houve erro de Verstappen, mas classificou a disputa como incidente de corrida.

"Eu sabia que, quando eles disseram que iriam investigar, essa seria a decisão que eles tomariam. Eu não sei, eu não deixei isso me assustar, eu apenas continuei correndo", destacou o piloto britânico. Não vou abordar isso, mas no fim do dia é um incidente de corrida e não importa muito, pois obtive o resultado de que precisava".

O piloto também falou sobre a motivação para essa corrida. "Estamos tentando trabalhar duro para permanecermos positivos mesmo com nossos contratempos neste fim de semana. Este foi um fim de semana tão difícil e colocamos o carro em uma boa posição".

Hamilton também agradeceu o trabalho dos mecânicos. "Sabíamos que, uma vez que tínhamos a penalidade do motor, começaríamos pelo menos cinco lugares atrás. E, em seguida, houve a desqualificação da qualificação que foi devastadora para todos, exceto para todos os mecânicos e engenheiros. Todos eles permaneceram focados em fazer o trabalho, então eu tenho que dizer um grande obrigado a eles e a toda a equipe na fábrica também. Eu sei que eles estão sendo positivos e mantendo suas esperanças e isso faz a diferença."

