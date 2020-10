Valtteri Bottas chegou em Nurburgring neste domingo buscando continuar construindo o momento positivo criado com a vitória na Rússia e a pole para o GP de Eifel da Fórmula 1. Mas sua prova acabou durando menos que o esperado, com o finlandês sofrendo seu primeiro abandono da temporada.

Logo após o final do safety car virtual, a transmissão mostrou o piloto da Mercedes andando lento e Bottas teve que arrastar até os boxes para abandonar. Com isso, Hamilton tem a faca e o queijo na mão para aumentar ainda mais a diferença para seu principal rival na luta pelo título, enquanto Verstappen tem a chance de se colocar novamente na briga pelo vice-campeonato.

Após o abandono, o finlandês deu breves declarações à Sky Sports F1 sobre os motivos que levaram seu abandono.

"Foi uma pena, o que dizer? Durante o safety car virtual, eu comecei a perder potência, e nunca mais consegui recuperar. Eu fui perdendo cada vez mais potência. Sim, foi uma infelicidade, mas foi uma corrida divertida até então".

Sobre a largada, Bottas destacou que foi uma batalha divertida.

"Foi uma boa largada, tivemos uma ótima batalha. Eu não ia deixar ele passar com facilidade. Fiquei feliz por manter a liderança. Depois, dei uma travada na curva 1 e acabei perdendo a posição, por isso que parei cedo".

"Os novos pneus estavam começando a ficar bons, então, sem dúvidas eu tinha condições de manter um bom ritmo e tentar a ultrapassagem".

