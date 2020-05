F1: Bottas mantém conversas com a Red Bull para 2021, diz site

De acordo com o site F1-Insider, o empresário de Valtteri Bottas, Didier Coton, mantém conversas com a Red Bull com vistas a uma possível ida do piloto finlandês para o time austríaco na próxima temporada da Fórmula 1.

Bottas, que é companheiro do britânico Lewis Hamilton na Mercedes desde 2017, tem contrato com as Flechas de Prata até o fim de 2020 e procura definir seu futuro na categoria máxima do automobilismo mundial.

O piloto de 30 anos já declarou que gostaria de seguir na equipe alemã ao lado do hexacampeão da F1, mas enfrenta a 'concorrência' do britânico George Russell, que é vinculado à montadora germânica e atualmente está na Williams

Além disso, Sebastian Vettel também é especulado na Mercedes. Tetracampeão da categoria, o piloto alemão sairá da Ferrari ao fim da temporada 2020 e busca uma casa para o ano que vem.

Uma outra opção para Vettel é a Renault, que também é um dos possíveis destinos do próprio Bottas. O empresário do finlandês teria conversado com o chefe do time francês, Cyril Abiteboul, sobre uma possível ida do piloto para a escuderia amarela.

No caso da Red Bull, o encontro foi com Christian Horner, também chefe de equipe. O time austríaco tem o holandês Max Verstappen sob contrato até o fim de 2023, enquanto o tailandês Alex Albon só está confirmado para a temporada 2020.

GALERIA: Relembre todos os carros e pilotos da história da Red Bull na F1

Galeria Lista 2005 : Red Bull Racing RB1, motor Cosworth 1 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard, Christian Klien e Vitantonio Liuzzi 2006 : Red Bull RB2, motor Ferrari 2 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard, Robert Doornbos e Christian Klien 2007 : Red Bull RB3, motor Renault 3 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard e Mark Webber 2008 : Red Bull RB4, motor Renault 4 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard e Mark Webber 2009 : Red Bull RB5, motor Renault 5 / 16 Foto de: LAT Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2010 : Red Bull RB6, motor Renault 6 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2011 : Red Bull RB7, motor Renault 7 / 16 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2012 : Red Bull RB8, motor Renault 8 / 16 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2013 : Red Bull RB9, motor Renault 9 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2014 : Red Bull RB10, motor Renault 10 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel 2015 : Red Bull RB11, motor Renault 11 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo 2016 : Red Bull RB12, motor TAG-Heuer (Renault) 12 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2017 : Red Bull RB13, motor TAG-Heuer (Renault) 13 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2018 : Red Bull RB14, motor TAG-Heuer (Renault) 14 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2019 : Red Bull RB15, motor Honda 15 / 16 Foto de: Erik Junius Pilotos : Alexander Albon, Pierre Gasly e Max Verstappen 2020 : Red Bull RB16, motor Honda 16 / 16 Foto de: Red Bull Content Pool Pilotos : Alexander Albon e Max Verstappen

