O GP da Emilia Romagna promete ser o segundo capítulo no embate entre Mercedes e Red Bull pelo título da Fórmula 1 em 2021. E Valtteri Bottas acredita que a equipe alemã tem potencial para melhorar e entregar uma performance mais consistente após os problemas no Bahrein. Só que para o finlandês, a Mercedes não deverá ter uma performance dominante em 2021 como nos outros anos, mesmo que consiga seguir desenvolvendo o carro.

No GP do Bahrein, a Mercedes conseguiu uma grande vitória, apesar da dominância da Red Bull, graças a uma agressiva estratégia de paradas e a polêmica ultrapassagem de Max Verstappen em cima de Lewis Hamilton, com o holandês tendo que entregar a posição na sequência.

Na coletiva desta quinta (15), antes do GP da Emilia Romagna, Bottas voltou a falar sobre a etapa de abertura da F1 2021 e o que podemos esperar da Mercedes para o futuro próximo.

"Para ser honesto, o Bahrein foi complicado para nós na sensação do carro. Ainda é um carro rápido com muito potencial, mas há muito trabalho pela frente. E como já mencionamos, a traseira do carro não é o ponto forte do pacote".

"Ainda precisamos trabalhar em algumas coisas, em balanço mas, para ser honesto, assim como as outras equipes, andamos com esse carro novo apenas no Bahrein e agora estamos em uma diferente, então será interessante ver como o carro se comporta aqui e, com algumas novidades, será melhor".

O finlandês ainda destacou um ponto forte da Red Bull na performance, mas espera ver diferenças neste fim de semana devido às características de Ímola.

"Parece que a Red Bull é bem forte em curvas de alta. No geral, são diferenças pequenas aqui e ali mas, como disse antes, Bahrein é um tipo de circuito e veremos aqui, com um asfalto mais aderente e menos propenso a superaquecimento de pneus".

Mas, segundo Bottas, a Mercedes não vê essa situação como pressão, e sim como uma motivação a mais, destacando que a confiabilidade pode ser um fator fundamental no futuro.

"A primeira corrida confirmou que estamos atrás. Não sinto exatamente como pressão, mas sim emoção e motivação e, agora que somos os caçadores, vamos tentar tirar todos os positivos possíveis. E vejo a motivação nos olhos dos membros da equipe para fazer o melhor e atingir novamente nosso objetivo".

"Obviamente fizemos apenas uma corrida de 23, então para um primeiro GP, fomos confiáveis mas, a longo prazo, com as peças ficando mais velhas, vamos ver se teremos problemas ou não".

"Mas acho que você está certo de que isso pode ser um ativo, tendo confiabilidade e consistência, sempre pontuando e minimizando abandonos. A performance não é a única coisa que conta".

Andrew Shovlin, diretor de engenharia da Mercedes, sugeriu que, no ritmo deste ano, com a limitação do regulamento, a equipe alemã não conseguirá alcançar a Red Bull em termos de desenvolvimento, mas Bottas acha que existem outros modos de reduzir a distância.

"Acho que se compararmos o ritmo de desenvolvimento com os últimos anos, temos alguns fatores, como menos tempo no túnel de vento, de testes de motores, tudo. Então são coisas mais ligadas a simulações e acho que podemos alcançá-los, porque ainda há coisas para descobrir".

"Se acertarmos o balanço, tendo carro mais fácil de guiar pelas curvas, será melhor. Acho que só em acertar os ajustes já podemos apresentar mais. Com 23 corridas, temos muito tempo para aprender sobre o pacote e desenvolvê-lo, mesmo com as restrições, que significam que precisamos ser mais eficientes que os demais".

"Sabemos que a Red Bull é boa no desenvolvimento durante a temporada, mas precisamos superá-los, de um jeito ou de outro. Eu acredito que isso é possível, vendo a motivação da equipe".

Por outro lado, Bottas não acredita que a Mercedes conseguirá entregar performances dominantes em 2021 do mesmo modo que vimos em 2020.

"Acho que dominar um GP neste ano será difícil depois de vermos o ponto de partida, mas nunca se sabe. Como disse mais cedo, vimos os carros apenas em uma pista, e vimos grandes diferenças de performance dependendo da pista. Então, nunca se sabe, mas no momento não vejo ninguém dominando neste ano".

