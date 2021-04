O bicampeão da Fórmula 1 Fernando Alonso disse que adiou a publicação de sua autobiografia para depois que se aposentar, porque quer ser capaz de dizer a 'verdade'.

O espanhol pretendia originalmente lançar a história de sua vida no final de 2018, depois que sua carreira na categoria máxima do automobilismo parecia ter chegado ao fim.

Mas como ele continuou competindo no WEC (Campeonato Mundial de Endurance) e no Rally Dakar antes de se comprometer com a sua volta para a F1 com a Alpine, Alonso disse que não fazia sentido seguir em frente com o plano original.

E tendo prometido que o livro contaria a "verdade" sobre a sua carreira, ele avalia que não faria sentido revelar coisas enquanto ele ainda está competindo.

Alonso disse em uma Live no Instagram com a Alpine que o livro estava definitivamente indo para a frente - mas que não seria lançado por algum tempo.

“Já estou trabalhando em um livro há alguns anos”, disse.

“Eu planejei originalmente lançá-lo em 2018, quando deixei a F1."

“Mas depois adiamos por um bom tempo porque percebi que continuei correndo em categorias diferentes e agora estou de volta à F1."

“Então farei isso quando parar, e posso contar minhas próprias experiências e minha própria verdade das coisas."

“Porque se o livro sair enquanto estiver correndo, talvez seja um pouco estranho. Por isso, prefiro terminar e depois contar a minha experiência de vida no automobilismo. ”

A autobiografia do piloto, intitulada 'Racer', está listada nas livrarias há algum tempo e atualmente tem uma data de lançamento provisória para setembro de 2022.

No entanto, se Alonso diz que não sairá enquanto ele estiver competindo, provavelmente será adiado novamente, uma vez que o asturiano tem contrato com a Alpine até pelo menos o final do ano que vem.

A descrição do livro afirma: “Escrita entre asfalto, dunas, obstáculos e objetivos cada vez mais altos, a primeira e única autobiografia de Fernando, Racer, é uma viagem por reflexões sobre sua vida, seu mundo, seus sonhos e tudo o que realmente importa para ele de uma forma que nunca fez antes."

"No fundo, esta é a história de um jovem espanhol que iluminou precocemente os circuitos de kart e trabalhou duro durante toda a vida para se tornar um campeão como nenhum outro. Uma carreira que abrange competições de Schumacher a Hamilton, uma vida inteira na pista como nenhuma outra, esta é a autobiografia definitiva da F1 pelo melhor piloto de F1. ”

F1 2021: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP em Ímola com Rico Penteado | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST – Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.