Max Verstappen disse que a Red Bull não planejava começar a corrida final de 2021 da Fórmula 1 em Abu Dhabi com pneus macios, e insistiu que isso não é uma desvantagem para a Mercedes.

Antes de dominar o Q3 para conquistar a pole à frente de Lewis Hamilton neste sábado, Verstappen inicialmente tentou passar pelo Q2 com os pneus médios.

Mas depois de registrar um tempo que o teria levado para o Q3 nos médios, Verstappen travou na curva 1. Max, portanto, entrou no boxe e voltou com os mácios, que usou para liderar o Q2 e, em seguida, garantiu a 10ª pole da temporada de 2021.

Quando questionado se o plano era começar com o composto mais macio, que foi vista degradando-se muito mais no TL2 em comparação com o médio, que oferece maior flexibilidade estratégica e vida útil mais longa, Verstappen respondeu: “Bom, naturalmente não foi."

“Porque eu queria tentar e começar nos médios, mas eu acertei aquele."

“Mas me senti bem ontem a longo prazo também nos macios. Portanto, não é realmente uma decisão difícil de tomar, então apenas dizer ok, 'vamos nos concentrar apenas no macio'.”

Polesitter Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, que falava ao lado de Verstappen na coletiva de imprensa pós-classificação, disse que as diferentes estratégias de pneus entre os dois eram "interessantes" e disse que ele "sempre foi meio cético em relação a tudo".

O britânico acrescentou: “Portanto, será interessante voltar e olhar as informações e as voltas. É muito raro as pessoas ficarem presas na curva 1."

“Mas se ele realmente travou na curva 1, então talvez se estamos ou não em melhor posição em termos desse pneu [ficará claro]."

“Ou talvez eles saibam algo que nós não sabemos e aquele pneu macio era o seu plano o tempo todo."

“Lutamos um pouco mais com os pneus macios para as corridas longas. Eu acho que nós temos o pneu certo, mas acho que nós vamos ver amanhã.”

Os carros da Red Bull rodaram em sua configuração de baixo downforce com uma asa traseira mais estreita.

“Para a classificação, tomamos as decisões certas”, disse Verstappen.

“Assim que fui para a classificação, tive um sentimento um pouco melhor, mas mesmo assim [no] Q1 ainda não estava perfeito, ainda precisava ajustar algumas coisas."

“Mas então, no Q3, basicamente, em ambas as voltas [o carro estava bom] - a última volta até [as curvas] 12-13 eu estava mais ou menos no mesmo tempo de volta. O carro parecia bastante decente nessas duas voltas finais", concluiu.

F1 AO VIVO: Verstappen CRAVA Hamilton e sai da pole na FINAL em ABU DHABI; assista debate do 'quali'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: