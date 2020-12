Hamilton compara retorno a fim de semana de F1 com volta às aulas

Lewis Hamilton diz que seu retorno à ação na Fórmula 1, no GP de Abu Dhabi foi como o "primeiro dia de volta às aulas".

O heptacampeão mundial só teve luz verde para correr em Abu Dhabi na tarde desta quinta-feira, após uma série de exames negativos para o novo coronavírus.

Mas ele perdeu pouco tempo para ganhar velocidade em seu retorno e encerrou a segunda sessão de treinos de sexta-feira no circuito de Yas Marina, logo atrás de seu companheiro de equipe na Mercedes, Valtteri Bottas.

Falando pela primeira vez desde que voltou ao paddock, Hamilton disse à Sky: “Fiquei muito, muito feliz e grato esta manhã, por estar de volta aqui. E, obviamente, para tentar terminar a temporada forte, fiquei super animado.”

“Parecia um tipo de coisa do primeiro dia de volta às aulas. Então, definitivamente demorou um minuto para me acostumar com isso na primeira sessão, e depois na segunda, acho que [eu] ainda estava me orientando, mas não era muito ruim.”

“Acho que passamos pela maior parte das coisas que perdemos na sessão quando os freios estavam sendo consertados, no início do dia, mas, fora isso, concluímos a maior parte das coisas”.

Hamilton disse que não sentiu pressão para voltar para a última corrida da temporada, já tendo vencido o campeonato, mas disse que estava ansioso para aproveitar a última luta neste ano.

“Eu só quero vir aqui e aproveitar este fim de semana e aproveitar o que faço”, disse ele. “Tem sido um enorme trabalho de todos nas fábricas e foi um privilégio correr com eles este ano.”

“Portanto, não temos nada a provar neste fim de semana. Não sinto que tenho nada a provar. Só estou aqui para se divertir.”

Questionado se havia sido estranho ver George Russell correndo com seu carro no Bahrein no último fim de semana, Hamilton elogiou o trabalho do jovem britânico.

“Acho que George fez um trabalho incrível e acho que todo mundo sabe disso. Eu acho que foi definitivamente estranho. E em meus 27 anos de corrida, nunca perdi uma corrida. Então sim, um dia escreverei um livro sobre isso. Mas, como eu disse, estou muito grato por estar de volta.”

