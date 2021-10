O piloto finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, vai trocar o motor de combustão interna de seu carro e terá uma punição de grid no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 neste fim de semana, em Austin.

Com isso, o competidor pagará um gancho de cinco posições no Circuito das Américas, que volta à categoria máxima do automobilismo após ficar de fora da temporada 2020 por causa da pandemia. Em 2019, Bottas foi o pole e venceu a corrida texana.

A Mercedes confirmou que a troca processada se limita apenas ao motor de combustão interna, de modo que a medida não se aplica aos outros elementos da unidade de potência. Por isso, a punição é de 'apenas' cinco postos.

Segundo o regulamento da F1, a troca do motor de combustão interna gera punição de 10 posições, mas somente da primeira vez. Como Bottas já processou tal medida anteriormente, a penalidade é 'diminuída' para cinco lugares no grid.

Será a terceira punição a Bottas por trocas parciais ou totais na unidade de potência em quatro corridas. As penalidades anteriores vieram nos GPs de Itália e Rússia. Neste último, o finlandês teve a instalação integral de nova unidade de potência.

No caso dos Estados Unidos, já é a terceira punição a carros com motores Mercedes. Além de Bottas, o britânico George Russell, da Williams, e o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, trocaram suas unidades de potência em Austin.

