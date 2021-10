Sebastian Vettel deve ter companhia no fundo do grid no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 neste fim de semana. Segundo apurado pelo Motorsport.com, George Russell deve ser mais um a trocar a unidade de potência, tendo que pagar a punição.

O britânico passaria ao quarto motor de 2021, acarretando a punição de sair do fundo do grid independente de sua posição na classificação.

Russell entrou em Austin com a alocação máxima de 2021 do motor de combustão interno, turbo, MGU-H, armazenamento de energia e controle eletrônico, forçando a Williams a colocar toda uma nova unidade de potência Mercedes em seu carro.

Os mecânicos da Williams já trabalhavam na colocação do novo motor na quinta a noite, para que ele tenha a unidade para o TL1 nesta sexta. Os motores da Mercedes foram atingidos por uma série de problemas de confiabilidade em 2021.

A Mercedes já excedeu a alocação permitida tanto com Lewis Hamilton quanto Valtteri Bottas, levando ambos a pagarem penalizações nas últimas etapas. Na Rússia, a Williams também precisou trocar o motor de Nicholas Latifi após problemas na pressão pneumática.

A Aston Martin, que também usa motores Mercedes, confirmou a troca da unidade de Vettel para o fim de semana.

Dos oito carros que usam motores Mercedes, apenas Lance Stroll, da Aston Martin, e Lando Norris, da McLaren, ainda não chegaram à quarta unidade de potência de 2021. A McLaren já indicou que o britânico não terá trocas neste fim de semana.

