Os comissários da Fórmula 1 adiaram até sexta-feira a decisão sobre conceder ou não à Mercedes o direito de revisar a manobra de Max Verstappen no Brasil.

Após a apresentação de novas evidências em vídeo pela Mercedes, a equipe solicitou que a FIA analisasse novamente se Verstappen quebrou ou não as regras em sua defesa contra Lewis Hamilton no GP de São Paulo no último fim de semana.

A questão gira em torno da direção defensiva de Verstappen na curva 4 na volta 48, quando o piloto da Red Bull ultrapassou Hamilton na saída da curva.

A Mercedes entrou em ação depois que um novo vídeo da câmera onboard da direção de Verstappen, que não estava disponível para os comissários durante a corrida, foi divulgado, mostrando que o holandês não fez a curva tanto quanto normalmente seria esperado.

Após uma audição de vídeo antes do GP do Catar, os comissários da FIA passaram várias horas debatendo o assunto e agora decidiram adiar.

Uma curta declaração da FIA disse: “Após a audiência de hoje com representantes da Mercedes e da Red Bull, os comissários estão agora considerando o assunto e publicarão sua decisão amanhã.”

Se os comissários concederem o direito de revisão, porém, haverá uma audiência separada para analisar os detalhes específicos do caso.

F1 2021: VERSTAPPEN PUNIDO? A POLÊMICA revisão da TRETA em Interlagos e notícias do GP do Catar

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: