Ross Brawn descreveu a primeira volta da inédita corrida sprint no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 como "emocionante" e "sensacional" e disse que o feedback inicial dos fãs foi muito positivo. O diretor da categoria foi uma das forças por trás da introdução do novo formato, que também será testado em Monza e em outro local ainda a ser determinado no final do ano.

Antes do fim de semana de Silverstone, ele insistiu que os pilotos iriam correr forte no evento e acredita que o dia de hoje provou que estava certo.

Junto a FIA e equipes, a F1 fará uma revisão completa do fim de semana e, após os dois eventos restantes, realizará alterações necessárias se o formato for oficialmente adotado para a próxima temporada, segundo Brawn.

“Acho que uma das coisas que todos vimos hoje é que um piloto de corrida é um piloto de corrida”, disse ele logo após o término da sprint. “Eles nunca vão pegar leve, há muitas ações em pista. Aquela primeira volta foi espetacular e ainda tivemos pequenos duelos no resto da prova. O desempenho de Fernando Alonso também foi sensacional, ele teria meu voto como destaque. Eu compraria ingresso para isso todos os dias"

“Estamos muito satisfeitos, vamos deixar a poeira baixar neste fim de semana e depois passar algum tempo com a FIA e as equipes tentando entender se há alguma evolução que buscamos. Não vamos mudar o formato fundamental este ano. Eu acho que depois das três etapas, podemos sentar e decidir para onde vamos a partir daqui. Até agora, é muito positivo", reiterou.

Brawn admitiu que a F1 já destacou possíveis melhorias, mas não entrou em detalhes, ele também enfatizou que seria "crucial" ouvir o feedback dos fãs após o primeiro evento, acrescentando: "Agora já estamos recebendo retorno massivo e positivo nas redes sociais, eles adoram."

“Alguns farão alguns comentários e talvez haja partes que eles não entenderam ou não gostaram. Vamos levar isso em consideração também. Acho que temos que olhar para o fim de semana como um todo, não vejo nada do que fizemos que prejudique o calendário normal. É tudo aditivo. No final de tudo, faremos uma análise, conversaremos com os espectadores e veremos se há algum ajuste que precisamos fazer", comentou.

Segundo o diretor, um dos aspectos mais controversos do formato, a atribuição oficial da pole ao vencedor do sprint, pode ser alterado: "Talvez seja algo que precisamos pensar. Se houver alguma mudança na nomenclatura do que estamos fazendo, sexta-feira deveria ser a pole position?"

“São coisas assim que vamos conversar e discutir com a FIA e as equipes, mas acho que a história não pode nos deter. Quer dizer, precisamos respeitá-la, e não ser impedidos”, concluiu.

