F1: Pérez culpa “ar sujo” por giro na corrida sprint em Silverstone

Sergio Pérez culpou a "ar sujo” pela rodada que deu neste sábado (17) na primeira corrida sprint da Fórmula 1 em Silverstone.

O piloto da Red Bull acabou sendo o maior perdedor da corrida sprint de classificação e vai largar do último lugar do grid no GP da Grã-Bretanha de domingo, depois de abandonar devido a preocupações com a segurança após uma volta.

Pérez estava lutando contra Fernando Alonso e Lando Norris quando perdeu o controle de seu RB16B, dando um giro completo em alta velocidade e escorregando na grama e no cascalho.

O piloto mexicano conseguiu evitar o muro e continuar na corrida, mas, na penúltima volta, a Red Bull optou por retirá-lo como medida de segurança.

'Checo' culpou o ar sujo atrás de Alonso e Norris pelo seu giro e sentiu que era “um passageiro” assim que perdeu o controle de seu carro.

“Saindo da curva, eu já estava pegando bastante acelerador. Acho que fui pego no ar sujo e isso dificultou as coisas ”, disse.

“Eu me tornei um passageiro, basicamente, muito cedo na curva."

“Provavelmente aqui é um lugar onde temos mais lutado. Lutei muito com o ar sujo e não sei se está relacionado a cargas mais leves de combustível ou algo parecido, mas lutei no ar sujo no início da corrida.”

Pérez foi capaz de continuar na prova por algumas voltas antes de parar, mas sentiu fortes vibrações em seus pneus.

“Estava definido. Basicamente, tivemos muitas vibrações com os pneus depois giro e foi isso ”, disse.

A Red Bull buscará permissão da FIA se precisar fazer qualquer alteração no carro do mexicano antes da corrida deste domingo.

“Temos que fazer algumas verificações de segurança naquele carro, vamos ter que obter permissão para fazer isso”, confirmou Horner à Sky Sports F1.

“Não houve nenhum problema significativo, mas deixou os pneus furados, felizmente ele não bateu em nada, mas o nível de vibração era muito alto, foi por isso que retiramos o carro para que possamos verificar o carro todo antes de amanhã", concluiu.

Rico Penteado analisa primeiras imagens do carro de 2022 da Fórmula 1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

Your browser does not support the audio element.

.