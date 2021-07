A McLaren "declarou torcida" ao Phoenix Suns na final da NBA no fim de semana do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

A McLaren já está com um pé nos Estados Unidos depois de voltar no ano passado como equipe em tempo integral na Indy, mas agora foi mais longe em seus laços com o país norte-americano.

Como parte da 10ª etapa da temporada 2021 da F1 que acontece neste final de semana em Silverstone, a escuderia de Woking apresentou uma pequena mudança nos carros de Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Logo à frente da cockpit do piloto, você pode ver o logotipo do Phoenix Suns, que está jogando nas finais da NBA contra o Milwaukee Bucks.

Por meio de uma publicação na conta oficial da equipe no Twitter, a McLaren explicou que sua preferência pelo Phoenix se deve às cores que compartilham: "Estamos apoiando o Suns com suas camisetas de mamão."

Resta saber se a referência da McLaren ao Suns lhe trará sorte para o fim de semana em casa.

Galeria: fotos da McLaren do fim de semana de Silverstone:

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 1 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 2 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 3 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 4 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 5 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 6 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 7 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 8 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 9 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 10 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 11 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 12 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 13 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 14 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 15 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 16 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 17 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 18 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 19 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 20 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El logo de los Phoenix Suns en el McLaren F1 21 / 39 Foto de: McLaren Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 22 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 23 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 24 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12 25 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 26 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 27 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 28 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 29 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 30 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M 31 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 32 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 33 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 34 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 35 / 39 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, en Parc Ferme 36 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 37 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12 38 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 39 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Rico Penteado analisa primeiras imagens do carro de 2022 da Fórmula 1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

Your browser does not support the audio element.

.