Nesta semana o mundo do automobilismo foi impactado pela triste notícia da morte de Eddie Jordan, fundador da Jordan Grand Prix, equipe que esteve na Fórmula 1 entre 1991 e 2005. Jordan era irlandês e trabalhou também como chefe da equipe, promovendo nomes como Michael Schumacher e Damon Hill. Além disso, Jordan teve um bom relacionamento com pilotos brasileiros, como Rubens Barrichello e Roberto Pupo Moreno.

Barrichello fez sua estreia na F1 pela Jordan Grand Prix, no GP da África do Sul, em 1993 e ficou na equipe até 1996. O piloto brasileiro comentou com exclusividade ao Motorsport.com: "Eddie era muito brincalhão e era a marca registrada dele. Trabalhando para ele ou não, era um cara sempre muito simpático, parava, falava e chamava muito minha atenção. Ele perguntava sempre do meu pai. É um cara que animava teu dia em qualquer momento".

O ex-piloto de F1 ainda relembrou um episódio de quando tinha apenas 20 anos de idade, em Donnington Park, do mesmo dia da famosa "volta dos deuses" de Ayrton Senna.

"Foi inesquecível. Eu bati a perna porque nas duas primeiras provas nós havíamos tido um problema de câmbio e o Thierry Boutsen tinha entrado naquele momento e ele falou que queria o câmbio sequencial. Aí exigiram que eu colocasse esse câmbio no carro, mas eu falei para o Eddie: 'está chovendo, eu não testei, não andei de F1 com câmbio sequencial. Eu quero o meu câmbio, que eu desenvolvi’. E foi a melhor decisão. É uma pena que acabou a gasolina, senão a gente teria chegado ao pódio, mas ele que sustentou isso. Então isso para mim foi uma memória inesquecível.”

Rubinho ainda revelou que chegou a conversar com o ex-chefe no último ano, quando soube do diagnóstico de Jordan: "Eu fiquei sabendo há pouco que ele estava com câncer e nós nos falamos ainda, ele tinha um podcast que era para dar sempre muita risada."

"Foi um cara que estava sempre por perto, colocou vários talentos para o mundo ver e foi uma pessoa fantástica, com uma família fantástica. Então, é um cara que vai deixar um legado de alguém que ousou entrar na F1, a história dele na F1 é muito interessante. Então deixo aqui um amigo, mas deixa um legado imenso para a F1.”

Moreno teve a experiência de correr apenas duas corridas com a Jordan, em 1991, após sair da Benetton, que havia contratado Schumacher.

“Quando eu saí da Benetton, ele ficou sem piloto, daí ele me ligou no meio da noite e falou: ‘Roberto, preciso que você guie para mim’, falei: ‘Está bem, posso guiar sim’. Mas ele queria que eu pagasse, e falei, ‘Eddie, pagar não faz parte dos meus planos, se você quiser eu corro de graça. Eram 3h da manhã. Às 5h eu fui fazer o assento do carro e fui guiar para ele.”

Moreno ainda falou sobre sua admiração pelo ex-chefe: "Eu admiro muito o Eddie Jordan. Toda a trajetória dele é de uma pessoa extremamente dedicada, esforçada, batalhadora. Aquele feito de contratar o Gary Anderson para fazer o primeiro Jordan dele, que conseguiu fazer sem ter uma fábrica, e o carro ser competitivo de cara, aquilo é um fato inédito.”

O ex-piloto também comentou sobre um aspecto que acredita ter em comum com o irlandês. "Nós tínhamos um relacionamento muito bom e eu sempre o admirei, como ele me admirou. Ele tem muito da minha característica, que é fazer coisas quase impossíveis acontecerem."

“O Eddie era capaz de vender qualquer coisa para qualquer pessoa, então ele conseguiu, com uma equipe pequena deixar uma marca inédita na F1.”

