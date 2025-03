F1: Como Tsunoda já coloca Lawson e a Red Bull sob pressão

A temporada de 2025 da Fórmula 1 acabou de começar e é muito cedo para julgamentos. Porém, causar uma boa impressão no paddock da F1 é um pouco parecido com um encontro: o impacto inicial realmente importa. Você erra nas primeiras palavras durante um jantar em um restaurante e é quase impossível se recuperar. Você é eliminado na primeira fase da classificação duas vezes seguidas enquanto dirige um dos melhores carros do grid e as pessoas começam a questionar se você é bom o suficiente para o cargo.

De qualquer maneira, Liam Lawson estaria em uma situação complicada nas primeiras corridas. A Red Bull depositou muita confiança no neozelandês ao promovê-lo para a equipe principal após apenas 11 corridas na F1 – à custa de Yuki Tsunoda, que agora começa sua quinta temporada com a equipe júnior.

Mesmo que ninguém esperasse que Lawson igualasse imediatamente os níveis de desempenho de Max Verstappen, simplesmente apresentar resultados melhores do que os de Sergio Perez no final do ano passado já teria sido satisfatório, especialmente para alguém de quem o mundo da F1 ainda não tirou completamente a etiqueta de "novato". E com todo o respeito ao mexicano, não parecia uma tarefa exatamente impossível.

Mas o primeiro fim de semana completo de Lawson como piloto da Red Bull Racing em Melbourne superou a maioria das decepções de Perez do ano passado: ele foi eliminado no Q1 e teve uma corrida realmente desafiadora, lutando para ganhar posições no início e depois batendo quando a chuva se intensificou no final. Até Isack Hadjar, que provavelmente teve um dos piores fins de semana de sua vida, conseguiu impressionar mais, mostrando velocidade pelo menos na classificação.

O primeiro dia na China também não foi bom: Lawson não só foi eliminado no SQ1, mas terminou em último – com Verstappen, que está sempre lá para fornecer a referência mais alta possível, perdendo a pole por apenas 0,018s.

A primeira impressão não foi boa. Não a ponto de "o encontro" estar prestes a terminar antes do prato principal chegar – mas Lawson, com certeza, já está em desvantagem.

Ao mesmo tempo, a decepção do neozelandês em não impressionar foi provavelmente o único cenário em que os holofotes poderiam voltar para Tsunoda. E era uma questão de tempo – relativamente curto, como sempre é na F1 – até que as primeiras avaliações das escolhas da Red Bull começassem a aparecer na mídia.

Claro, os elogios de Zak Brown a Tsunoda e as críticas a Lawson devem ser vistos com ceticismo. Afinal, como o chefe de equipe da McLaren poderia perder a oportunidade de fazer jogos mentais com um piloto que corre por uma equipe rival e que pode disputar o título?

Mas as opiniões de Brown também não eram totalmente infundadas.

Seria de certa forma esperado ver Tsunoda frustrado e até desmotivado após mais uma rejeição pela Red Bull, mas ele continuou lutando.

"Ele provavelmente foi para o Japão no final do ano passado com uma decepção, como provavelmente todos nós sentiríamos," disse o chefe da equipe Racing Bulls, Laurent Mekies, à Motorsport.com em Xangai. "Isso era visível e com razão. Acho que ele recebeu a notícia quando estava lá, mas as coisas não pareciam bem quando ele saiu."

Laurent Mekies, Team Principal, Racing Bulls F1 Team Photo by: Red Bull Content Pool

"Sempre foi um mistério como ele estaria processando isso e com qual mentalidade ele voltaria. Quando ele voltou para a Europa, honestamente, vimos imediatamente que ele estava muito animado. Já nas primeiras semanas de trabalho em Faenza, no simulador, ele estava com um espírito muito disposto, desde o começo. Alta motivação, muito focado, prestando atenção aos detalhes, com uma forte vontade de trabalhar ainda mais do que estava fazendo."

"E então fomos para o teste no Bahrain e, após aqueles três dias, nos olhamos e dissemos: 'Temos outro Yuki'. Foi isso que dissemos internamente", explicou o chefe de equipe.

"Vocês nos ouviram muito frequentemente no ano passado dizendo que Yuki deu um grande passo e foi assim que nos sentimos. E não achamos que isso seja apenas o que vocês veem no rádio ou no feedback. É um passo global. Você vai mais rápido no carro, é mais consistente, a velocidade está subindo, o feedback técnico está melhorando. E sempre dizemos que vai ser, eu acho, nossa responsabilidade garantir que, se houver mais passos, temos o ambiente para ele extrair isso."

"E logo após o Bahrain, vimos que ele estava fazendo coisas que não fazia no ano passado. Em termos do que ele estava reportando sobre o carro, do que estava fazendo no carro e de quanto mais ele estava assumindo um papel de liderança na equipe. E nós dissemos isso um ao outro e também a ele."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 02, Laurent Mekies, Team Principal of Visa Cash App Racing Bulls Photo by: Red Bull Content Pool

O fim de semana de Tsunoda em Melbourne – em contraste com o de Lawson – foi quase perfeito, até a chuva desorganizar as estratégias da equipe. Ele se classificou em quinto, à frente não apenas de um carro da Red Bull em que ele queria estar, mas também das duas Ferraris. Depois, estava a caminho de terminar a corrida em sexto, mas a escolha errada da equipe – com Mekies admitindo um erro do pitwall – fez com que ele não conseguisse aproveitar sua boa forma.

"Ele fez um fim de semana excelente em Melbourne", disse Mekies. "Fim de semana maravilhoso. No carro e fora dele. E eu tenho certeza que vocês viram. Motivação lá em cima. Incentivando a equipe também nos momentos mais difíceis, que sempre existem durante o fim de semana. E no carro, ele evoluiu em velocidade, controle e feedback."

"Então, o que posso dizer? Você vem de uma amostra muito boa. Mas o que estou tentando dizer é que não foi apenas o ritmo de uma volta de classificação em Melbourne. Foi um fim de semana muito, muito bom. Inclusive na corrida, até o ponto do erro."

"E nós já vimos os sinais disso no começo do ano, quando ele voltou."

Yuki Tsunoda, Racing Bulls F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O resultado final foi a única coisa que faltou para Tsunoda na Austrália – e também não passou despercebido que, mesmo durante a fase da corrida onde o piloto japonês perdeu várias posições sem culpa própria, ele permaneceu calmo no rádio. E mesmo que a importância de sua sentimentalidade tenha sido exagerada em alguns momentos, ainda é impressionante notar que Tsunoda não deu à equipe de transmissão da F1 um desabafo exacerbado no rádio da equipe.

"Depois daquela última [estratégia errada], ele estava tentando nos animar no rádio. O que você imagina, com toda a emoção dos caras lutando por uma hora e meia... Isso diz muito sobre o quanto ele está nos surpreendendo com sua capacidade de melhorar e evoluir", disse Mekies.

Esse aspecto recebeu atenção especial no ano passado, com o diretor de corrida da equipe, Alan Permane, revelando que eles assistiram câmeras onboard de pilotos de ponta junto com Tsunoda para melhorar a comunicação. Parece que esse trabalho está começando a dar frutos também – mas Mekies descarta qualquer alegação de que isso seja uma conquista da equipe.

"Eu acho que o Yuki deveria receber o crédito por isso", diz ele. "Porque, como não pilotos, olhamos tudo de uma forma muito racional e o jogo provavelmente é diferente quando você está lá fora, fechando o visor e lutando com os caras do topo por 45 voltas na pista molhada. Então, crédito para ele. Ele foi excepcional. Parte do fim de semana em Melbourne foi, sem dúvida, excelente também na forma como ele interagiu com a sua equipa fora do rádio - mas no rádio, numa corrida como aquela em que é necessária uma boa comunicação, ele foi muito, muito bom."

E não é só Mekies que está vendo um Yuki "diferente" este ano, mas também Helmut Marko.

"Yuki está na melhor forma de sua vida até agora", disse ele ao Motorsport.com após a classificação para a sprint em Xangai, onde o japonês novamente foi o melhor do resto – atrás apenas de Ferrari, McLaren, Mercedes e da Red Bull de Verstappen.

Elogios não ficam muito melhores do que isso com Marko.

Helmut Marko, advisor, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

De qualquer forma, independentemente das razões, Tsunoda não conseguiu o resultado final que precisava – e embora a performance possa ser rapidamente esquecida, é o resultado que ficará na memória. Se Tsunoda realmente quiser capitalizar sobre as dificuldades de Lawson, ele precisa continuar a se apresentar no mesmo nível de forma consistente, sem deixar que a frustração tome conta quando os bons resultados escaparem dele.

Afinal, foi a força mental de Tsunoda que Marko citou como a principal razão pela qual ele não foi promovido.

Muito dependerá do desempenho da Racing Bulls, mas também da forma de Lawson. E mesmo que seja difícil imaginar sua temporada começando de uma forma ainda pior, é muito cedo para questionar seu futuro imediato. O seu "date" com a Red Bull ainda não acabou – e, pelo menos publicamente, Marko e Christian Horner estão dispostos a esperar e ser pacientes.

Uma das razões para a promoção de Lawson, como os chefes da Red Bull sempre destacaram, foi sua alegada habilidade de não ceder sob pressão.

"Acho que o Liam tem uma cabeça bem sensata sobre os ombros", repetiu Horner mais uma vez na sexta-feira em Xangai durante a coletiva de imprensa dos diretores de equipe, que aconteceu pouco antes da classificação para a sprint. "Foi um batismo difícil para ele. Mesmo assim, ele saiu com a segunda volta mais rápida da corrida [em Melbourne]. E eu só disse a ele: ‘Ignore os pessimistas e as redes sociais, coloque a cabeça para baixo e você ficará bem.’ Ele só precisa de um pouco de tempo."

O que é certo é que a tal força de Lawson agora realmente será testada, já que a pressão já está aumentando – seja na forma de perguntas da mídia, comentários de Brown ou até mesmo memes nas redes sociais, que já o comparam a Perez. E junto com ele, todo o programa de pilotos da Red Bull também está sendo testado – o mesmo programa que, após levar Verstappen à F1, falhou em produzir um segundo piloto que não parecesse mediano ao lado dele.

Ou, talvez, tenha produzido tal piloto – mas simplesmente falhou em confiar nele.

Yuki Tsunoda, Racing Bulls F1 Team Photo by: Red Bull Content Pool