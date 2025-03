Na madrugada deste sábado, foi disputada a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1, a segunda de 24 etapas da categoria neste ano. E quem venceu foi Lewis Hamilton, que converteu pole em vitória em Xangai.

O inglês da Ferrari largou bem e se defendeu do ataque do holandês Max Verstappen. O piloto da Red Bull acabou em terceiro, tendo sido passado pelo australiano Oscar Piastri, da McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi 18º, após ser atingido pelo australiano Jack Doohan, da Alpine (acima).

Vice-campeão de 2024 e vencedor do GP da Austrália, o inglês Lando Norris teve atuação discretíssima na sprint e terminou apenas em oitavo, tendo perdido terreno após erro no início da corrida. O britânico George Russell, da Mercedes, conseguiu segurar o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e foi quarto.

O japonês Yuki Tsunoda voltou a ser destaque na Racing Bulls e cruzou a linha de chegada em sexto, à frente do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e de Norris. Pilotos da Aston Martin, o canadense Lance Stroll e o espanhol Fernando Alonso foram nono e décimo, respectivamente, mas zeraram a sprint.

Atrás deles, quem chegou foi o anglo-tailandês Alex Albon, da Williams. Este ficou à frente do francês Pierre Gasly, que fez prova de recuperação com a Alpine. O franco-argelino Isack Hadjar, da Racing Bulls, terminou à frente do neozelandês Liam Lawson, da Red Bull. Melhores momentos aqui e tabela abaixo:

Lewis NÃO DÁ CHANCE a rivais e vence SPRINT! Oscar 2º e Max 3º. BORTOLETO ATINGIDO! Porsche e NASCAR

