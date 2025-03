Relembre a vida de Eddie Jordan, icônico ex-chefe de equipe da F1

Edmund Patrick Jordan, ou Eddie Jordan, foi um empresário enérgico que trouxe um toque de rock and roll e seu humor único para a Fórmula 1 na década de 1990. Ele faleceu nesta quinta-feira (20), aos 76 anos de idade, vitimado pelo câncer.

Nascido em Dublin, Jordan chegou a considerar a ideia de ser padre em sua juventude antes de embarcar em uma carreira financeira - mais especificamente, tornar-se um funcionário do Banco da Irlanda. Mas Jordan nasceu para a agitação, e tal emprego monótono não podia contê-lo.

Quando uma greve o deixou precisando ganhar dinheiro em outro lugar, Jordan se mudou para Jersey, trabalhando em dois empregos para sobreviver. Foi lá que ele conheceu o automobilismo na forma de kart no circuito Belle Vue do clube de Jersey, em St Brelade.

Ao retornar à Irlanda, Jordan começou a competir - primeiro em um kart, depois na Fórmula Ford e na Fórmula 3 - com sucesso misto. Era apenas um caminho curto de contar o dinheiro para gastá-lo. No entanto, as corridas se tornaram seu foco principal, e ele desenvolveu atividades paralelas para aumentar seu trabalho diário como forma de sustentá-lo.

Em 1978, Jordan venceu o campeonato regional de Fórmula Atlantic, patrocinado pela Duckhams e sediado no Mondello Park, bem como o campeonato All-Ireland, apoiado pela BP, que teve corridas em Kirkistown, perto de Bangor, na península de Ards.

Esse foi o catalisador para que a lenda irlandesa do automobilismo Derek McMahon, que havia apoiado Derek Daly na F1 e que, posteriormente, faria o mesmo com pilotos como David Kennedy e Tommy Byrne, recrutasse Jordan para sua campanha na F3 britânica de 1979, ao lado de Stefan Johansson.

Eddie Jordan com Stefan Johansson Foto de: Sutton Images

Essa foi a temporada em que a aerodinâmica de efeito solo chegou à F3, embora de forma muito básica. McMahon apreciou o conhecimento comercial de Jordan e logo lhe deu mais responsabilidades na gestão da equipe.

Na pista, porém, o caminho foi mostrado para Eddie por pilotos como o brasileiro Chico Serra, o futuro campeão de F1 Nigel Mansell, Mike Thackwell e Andrea de Cesaris, apesar de uma atualização no meio da temporada para o chassi March 793, que explorava melhor o efeito-solo.

Os patrocinadores em potencial foram atraídos pela 'lábia' de Jordan, mas um pouco menos engajados por seus resultados na pista, então Eddie abandonou o cockpit e fundou sua própria equipe homônima em 1980.

Era uma operação onde o dinheiro era todo investido na equipe, especialmente em suas primeiras temporadas, mas a Eddie Jordan Racing criou oportunidades para os jovens Ayrton Senna e Martin Brundle, além de Byrne.

No entanto, esse não foi exatamente o fim da carreira de Jordan nas corridas. Eddie tinha uma paixão pela música - ele era um baterista habilidoso - e se juntou ao empresário do Pink Floyd, Steve O'Rourke, em uma BMW M1 em Le Mans, em 1981.

Senna venceu Brundle no campeonato da F3 britânica em 1983 mas, em 1987, depois de levar Johnny Herbert ao título da F3 britânica, Jordan decidiu levar Herbert para a F3000 europeia. Herbert já era um vencedor de corridas quando sua temporada foi interrompida por um grande acidente provocado por Gregor Foitek em Brands Hatch.

Em 1989, Jordan levou Andrew Gilbert-Scott (mais tarde agente de Takuma Sato) ao segundo lugar na F3000 britânica e Jean Alesi ao título da F3000 europeia.

A Fórmula 1 'o chamou' e Jordan montou uma operação econômica em sua fábrica de Silverstone, onde Gary Anderson, Andrew Green e Mark Smith projetaram um carro, lançado no início de 1991 em fibra de carbono preta - os cigarros Camel haviam decidido levar Alesi para a Tyrrell - e batizado de Jordan 911.

John Watson testa o Jordan 911, que mais tarde foi renomeado para Jordan 191 Foto de: Sutton Images

O lançamento do Jordan provocou a ira da Porsche, o que levou o carro a ser rebatizado de 191, e a zombaria da imprensa; o jornalista veterano Jabby Crombac escreveu a famosa frase "Por que eles se incomodam?"

"Eles que se danem", foi a resposta de Jordan. "Eu vou mostrar para eles".

Um encontro casual em um pub com Bernard Ferguson, da Cosworth, facilitou um acordo para motores Cosworth V8 de segunda linha, e uma agenda de viagens cheia rendeu patrocínio da marca de refrigerantes 7-Up e da marca de câmeras e filmes Fujifilm. O 191, agora em verde, estava bem equilibrado e competitivo, mas no final da temporada as contas estavam se acumulando.

Quando o piloto Bertrand Gachot foi preso por borrifar gás lacrimogênio em um motorista de táxi de Londres durante uma briga de trânsito em Hyde Park Corner, os problemas da Jordan foram parcialmente resolvidos com um cheque da Mercedes para colocar seu piloto, Michael Schumacher, no carro no GP da Bélgica.

Schumacher causou um impacto tão grande que foi transferido para a equipe Benetton, mas Jordan sobreviveu ao período e se esforçou durante as temporadas seguintes.

Os resultados continuaram irregulares até o final da década, quando a Jordan teve duas temporadas boas em 1998-1999, incluindo uma vitória dramática de Damon Hill em uma corrida molhada em Spa 1998. Na temporada seguinte, Jordan terminou em terceiro lugar no campeonato de construtores, mas esse foi o auge de sua equipe.

Heinz-Harald Frentzen, Jordan Mugen Honda 199, Mika Hakkinen, McLaren MP4-14 Foto de: Sutton Images

Jordan vendeu uma participação de 40% em sua equipe para a empresa de capital privado Warburg Pincus, e o prazer de sua riqueza recém-descoberta minou seu foco. As pessoas de dentro da equipe observaram que, antes, Eddie tinha um foco absoluto em todos os aspectos do negócio, mas, depois disso, ele começou a ficar em segundo plano.

Houve dificuldades para garantir patrocinadores, a melhor equipe técnica e motores - e a falta de dinheiro e competitividade se refletiu em um 'rodízio' de pilotos que deveriam trazer um orçamento. Em 2005, Jordan estava lutando para manter a operação funcional e decidiu vender sua participação remanescente.

A equipe passou por vários donos, mudando de nome para Midland, Spyker, Force India, Racing Point e agora como Aston Martin.

Jordan expandiu seus interesses comerciais para propriedades, corridas de cavalos e futebol, e continuou seu trabalho de caridade como patrono da CLIC Sargent (agora renomeada como Young Lives vs. Cancer), combinando isso com aparições na F1 em canais de mídia britânicos.

Ele também comprou outra residência na África do Sul, onde se tornou vizinho do icônico designer da F1, Adrian Newey, que também tem uma propriedade lá. Em 2024, Jordan atuou como agente de Newey nas negociações na mudança da Red Bull para a Aston Martin.

Embora não fosse um visitante frequente dos circuitos, Jordan permaneceu bem relacionado, e sua combinação única de inteligência e perspicácia o tornou um comentarista de referência na TV e no rádio. Nos últimos anos, ele criou o podcast Formula for Success com o ex-piloto de F1 David Coulthard.

Eddie Jordan Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Após ser diagnosticado com câncer de próstata e de bexiga no final de 2024, ele foi submetido a um tratamento que incluiu várias sessões de quimioterapia, mas revelou em dezembro que o câncer havia se espalhado para a coluna e a pélvis.

"Vá e faça o teste", disse ele em seu podcast, "porque na vida você tem chances".

Nos últimos meses, ele agiu para garantir seu legado, liderando um consórcio para comprar o braço profissional do clube de rúgbi London Irish da administração com o objetivo de devolvê-lo à competição em 2026.

"EJ levava carisma, energia e charme irlandês a todos os lugares por onde passava", diz uma declaração da família Jordan. "Todos nós sentimos falta de um enorme buraco sem sua presença. Muitas pessoas sentirão sua falta, mas ele nos deixa com toneladas de ótimas lembranças para nos manter sorrindo durante a nossa tristeza".

