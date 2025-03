Mundo da F1 reage à morte de Eddie Jordan e faz homenagens; veja

Eddie Jordan morreu aos 76 anos, 12 meses depois de começar a batalhar contra um câncer de próstata. A notícia foi confirmada pela Sky F1 Alemanha e tomou o mundo da Fórmula 1 com homenagens.

O empresário irlandês foi fundador da Jordan Grand Prix, que esteve em ação entre 1991 e 2005, além disso, trabalhou como analista-chefe da categoria na BBC entre 2009 a 2015.

A equipe deu as primeiras oportunidades para nomes como Michael Schumacher (1991) e Rubens Barrichello (1993), além de ter contratado Eddie Irrvine, Ralf Schumacher, Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen e Giancarlo Fisichella ao longo dos anos.

Barrichello foi um dos primeiros a fazer homenagens ao ex-chefe de equipe nas redes sociais. Com uma sequência de registros que narram a história dos dois, o piloto escreveu:

"E la se vai um cara gente boa. Aquele que me deu a primeira chance na F1,aquele que parava para todos e que todos adoravam. Na nossa primeira pole aquele abraço… e no nosso primeiro pódio, então".

"Vou guardar muitos momentos meu caro amigo… obrigado por tudo que fez pela F1, por ter ido lá no paddock da F3 e F3000 me procurar, enfim obrigado, amigo Eddie".

David Coulthard, que estava tocando o podcast Formula For Success com Eddie, também lamentou a morte do amigo com fotos divertidas ao lado de Jordan.

"Eddie Jordan era uma força a ser reconhecida além do que qualquer um poderia esperar na F1. Ele foi um presente para a F1 e foi um presente para a Irlanda".

"Você nunca sabia exatamente onde sua loucura o levaria, mas você sempre chegava lá com um sorriso no rosto. Haverá infinitas pessoas contando histórias de Eddie Jordan enquanto a F1 ainda existir".

"Foi uma honra chamá-lo de amigo e todo o nosso amor à sua família e seus quatro filhos, Mikki, Zoe, Kyle e Zak".

Valtteri Bottas também homenageou Jordan nas redes, agradecendo por "todas as risadas ao longo dos anos"

Flavio Briatore, que também é uma imagem muito conhecida no paddock, relembrou memórias com Jordan para se despedir do amigo.

"Estou profundamente triste com a perda de Eddie Jordan. Eddie como um grande indivíduo, que por décadas sempre trouxe um sorriso para todo o paddock da F1. Tenho boas lembranças do tempo gasto dentro e fora da pista com Eddie e sua presença em todo o mundo da F1 fará muita falta".

Damon Hill trouxe a tona momentos que poucos fãs de automobilismo conheciam de Jordan: sua paixão por rock and roll.

"Você não 'conhecia' Eddie, você foi infectado por ele desde o momento em que o conheceu, e você nunca se livraria disso. É impossível pensar nele sem estar por perto porque ele estava/está NA sua vida como uma droga. Todos nós fomos atraídos para o caos dele e foi lindo".

"Ter recebido o presente de correr para ele e a bênção de vencer para EJ enquanto vivia na Irlanda, eu considero um pequeno milagre que só os irlandeses poderiam conceder".

Ralf Schumacher, que foi piloto de Jordan na F1, lembrou que passou alguns dias com o ex-chefe de equipe na Cidade do Cabo.

"Nós nos divertimos muito na Cidade do Cabo. Seu amor pela música e as muitas apresentações ao vivo são inesquecíveis. Mal posso acreditar que você perdeu a batalha contra a doença. Obrigado por me dar a oportunidade de começar minha carreira na F1 em sua equipe".

"Serei sempre grato a vocês por isso. Desejo força a toda família nessas horas. Já estou com saudades, meu querido amigo".

