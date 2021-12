Apesar de elogiada por muitos, a atuação de Sergio Pérez no GP de Abu Dhabi foi duramente criticada pelo ex-piloto da Fórmula 1 Sébastien Bourdais. Segundo ele, a atitude de segurar Lewis Hamilton para deixar Max Verstappen se aproximar do britânico foi "antidesportiva" e cheia de "truques sujos", por parte dele e da Red Bull.

O mexicano ocupou a liderança da corrida após ficar na pista por mais tempo, enquanto o heptacampeão parou nos boxes, quando este se aproximou, de pneus novos, 'Checo' o segurou em uma disputa acirrada, devolvendo ultrapassagens e dificultando para o rival nas curvas. Isso permitiu que seu companheiro de equipe tirasse uma diferença de sete segundos.

O comentário de Bourdais foi feito em resposta à um tuite do analista da F1 e apresentador do Motorsport.tv, Will Buxton, que elogiou a direção defensiva de Pérez e a chamou de "sensacional".

"Achei que você adorava correr, isso era besteira. Não consigo entender como Pérez pode ser feliz consigo mesmo e como as pessoas o aplaudem pelo que ele fez. Desacelerou de propósito e usou todos os truques sujos para impedir Hamilton. Esportividade zero, de toda a equipe."

Curiosamente, Bourdais já esteve no 'guarda-chuva' da Red Bull ao correr pela Toro Rosso na F1 em 2008 e na metade inicial de 2009. No primeiro ano, foi companheiro de Sebastian Vettel e no segundo, de Sébastien Buemi até ser substituído por Jaime Alguersuari.

Apesar de ter ficado pouco tempo na categoria máxima do esporte a motor, o francês teve sucesso no automobilismo americano, com quatro títulos da Champ Car e seis vitórias na Indy. Ele também venceu as 24 Horas de Le Mans de 2016 na GTE Pro e as 24 Horas de Daytona em 2014.

