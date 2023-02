Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da Fórmula 1 e hoje comentarista da Sky Sports, Martin Brundle chamou a parceria entre Red Bull e Ford a partir da temporada 2026 de "patrocínio de luxo" e criticou as falas do chefe da equipe, Christian Horner, sobre os pilotos do time anglo-austríaco para 2023.

Sobre a Red Bull-Ford, o britânico disse: “Este é um patrocínio a mais com a Ford. Eles disseram que vão se envolver com a tecnologia, mas é uma forma da Red Bull conseguir inscrever o motor. Isso é uma coisa de marca.”

“Mas o que acho mais interessante é que todos os fabricantes de automóveis do mundo estão totalmente focados em carros elétricos... Se você observar o anúncio da Ford sobre a parceria com a Red Bull, eles adoram a ideia de tecnologia, sustentabilidade, e combustíveis sustentáveis. É interessante que eles queiram estar envolvidos com a F1. Esse é o poder que a categoria tem no momento”, ponderou Brundle na Sky Sports.

Com passagens por Tyrrell, Zakspeed, Williams, Brabham, Benetton, Ligier, McLaren e Jordan, além do trabalho como analista, o britânico tem conhecimento 'de sobra' quanto à F1, especialmente na perspectiva do piloto, e criticou as falas de Horner sobre os competidores da Red Bull em 2023.

Neste ano, a escuderia vai para a terceira temporada consecutiva com a dupla formada pelo mexicano Sergio Pérez e pelo holandês Max Verstappen, vencedor dos últimos dois campeonatos. Agora, o grupo ainda chega com a moral de ter conquistado o título de construtores, que escapou em 2021, quando a Mercedes faturou a taça, embora o britânico Lewis Hamilton não tenha vencido entre os competidores.

De qualquer forma, além de Verstappen e Pérez, a Red Bull terá Daniel Ricciardo à disposição em 2023, que marca o retorno do australiano ao time, desta vez como reserva, embaixador e piloto de testes, após o veterano ser dispensado da McLaren no fim de 2022.

“No ano passado, fomos primeiro e terceiro no campeonato de pilotos e, claro, trazendo para casa o campeonato de construtores de volta à Red Bull pela primeira vez em oito anos. E, com esses caras, acho que é a melhor dupla que já tivemos na F1. Tem sido um enorme sucesso", afirmou Horner.

Brundle questionou: “O que Christian quer dizer quando diz ‘melhor’? Ele quer dizer que eles se encaixam bem como um combo? Em outras palavras, Sergio é provavelmente um pouco mais complacente do que Mark Webber ou Sebastian Vettel teriam sido [com Verstappen]", completou.

