Atual bicampeão mundial consecutivo da Fórmula 1, o piloto holandês Max Verstappen, da equipe Red Bull, citou o nome dos rivais que considera candidatos a título na categoria máxima do automobilismo.

Além do rival britânico Lewis Hamilton, piloto da Mercedes com quem brigou pelo título de 2021, Verstappen citou o monegasco Charles Leclerc, rival ferrarista que 'deu trabalho' ao holandês no começo de 2022, e também o inglês George Russell, outro competidor das Flechas de Prata na F1.

Complementarmente, o piloto da Red Bull citou outro britânico, Lando Norris, como um dos postulantes à taça, embora o jovem da McLaren ainda não tenha uma vitória na elite global do esporte a motor, além de seu time não estar entre os três melhores da competição.

“Lewis é um dos maiores pilotos de todos os tempos na F1, então com certeza, se ele tiver o carro para isso, pode lutar pelo título novamente. É o mesmo para George, Charles e Lando. Se você der a eles um carro capaz de vencer um campeonato, eles podem fazer isso”, afirmou Max à Sky Sports.

“Há a pressão, você não pode cometer grandes erros. Mas estou confiante de que, uma vez que esses caras assumam um papel como esse, tudo é possível. Todos eles têm talento para isso”, completou.

Entretanto, Verstappen não citou Pérez, embora o companheiro de equipe tenha dado relativo trabalho ao bicampeão mundial no começo de 2022, quando o mexicano chegou a ser cogitado como candidato ao título do ano passado. O que não passou, porém, de um momento de Sergio.

