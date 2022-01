F1: Button e Coulthard acreditam em retorno de Hamilton em 2022

Carregar reprodutor de áudio

Jenson Button está confiante de que o ex-companheiro de equipe, Lewis Hamilton, continuará correndo na Fórmula 1 este ano, apesar da incerteza sobre o futuro do piloto da Mercedes.

Hamilton não fala publicamente desde o controverso final da temporada de F1 em Abu Dhabi. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, falou que Hamilton está desiludido com a F1 após os eventos, não dando certeza sobre a continuidade do piloto na categoria.

Mas enquanto as perguntas sobre se Hamilton voltará ou não à F1 continuam sendo levantadas, o ex-campeão Button está otimista de que seu ex-parceiro da McLaren voltará quando ele almeja sua oitava coroa.

Falando em uma aparição no programa de televisão britânico Good Morning Britain na quarta-feira, Button disse: “Eu realmente espero que ele volte.”

“Acho que ele estará correndo e quer ganhar o oitavo título para ser o piloto de Fórmula 1 mais condecorado da história. E ele vai fazer isso. Eu realmente acho que sim.”

Outro ex-piloto da F1, David Coulthard, acredita que Hamilton deixará o que aconteceu no final da temporada passada para trás.

O vice-campeão de 2001, acredita que é possível que Hamilton tenha começado a deixar o circuito de Yas Marina para trás.

"Acho que ele vai ficar entediado com todo mundo dizendo: 'Você foi roubado, Lewis!' ou "Você é o campeão do povo, Lewis! Ele vai evitar até mesmo ter essas conversas", disse o escocês em entrevista ao jornal britânico Telegraph.

"A grande decisão foi quando ele se comprometeu com o novo contrato de dois anos (com a Mercedes) no meio da temporada passada. Não acho que Abu Dhabi mudará nada. É claro que ele gostaria de ganhar."

"E eu acho que ele ficou muito chateado, como qualquer um ficaria naquelas circunstâncias. Mas acho que a realidade é que o choque foi provavelmente muito menor para ele do que teria sido para Toto, ou o resto da equipe, ou seus fãs" analisou.

"Não posso me comparar a Lewis em termos de sucesso ou velocidade, mas acho que me identifico com esse distanciamento emocional, uma vez que o momento passa. A euforia do sucesso desaparece rapidamente, e a decepção da perda também."

O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?