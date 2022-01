F1: Ímola deve renovar com FOM para GP da Emilia Romagna até 2025

Carregar reprodutor de áudio

Faltam apenas os trâmites burocráticos, que serão concluídos em 8 de fevereiro, para a permanência do GP da Emilia Romagna na Fórmula 1 até 2025.

O presidente do Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, tem trabalhado nos últimos meses para obter apoio financeiro do Estado para que seja possível que a F1 volte ao mítico traçado no sudeste de Bolonha nos próximos anos.

A empresa que administra o Autódromo Enzo e Dino Ferrari poderá receber a F1 pela terceira temporada consecutiva em 24 de abril, sediando a quarta etapa da temporada de 2022, o primeiro em território europeu, embora isso tenha ocorrido graças ao acordo com o presidente e CEO da categoria, Stefano Domenicali.

Com a assinatura deste novo contrato, Ímola poderá dizer adeus ao asterisco que decorou seu nome em cada calendário da F1, e será um passo importante para iniciar o processo de pré-venda de ingressos, que já está pronto e aguardando confirmação oficial.

A esperança é que na terceira edição seguida do evento italiano, após seu retorno ao calendário após 14 anos possa ser realizado com o público. Os organizadores esperam que a pandemia, com suas respectivas variantes, diminua na primavera, o que permitiria que os torcedores desta área da Itália estivessem nas arquibancadas com menos restrições do que, por exemplo, o futebol, que agora só tem capacidade para 5 mil espectadores.

As duas últimas corridas em Ímola deixaram ótimas imagens, como a vitória de Lewis Hamilton em 2020, com o primeiro pódio de Daniel Ricciardo na Renault, ou o desempenho de Max Verstappen batendo todos os seus rivais em 2021.

No entanto, o mais lembrado é o acidente entre Valtteri Bottas e George Russell quando o jovem britânico tentou ultrapassar o finlandês do lado de fora da curva 1, provocando um grave acidente e uma bandeira vermelha.

O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?