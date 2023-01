Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 oficializou nesta semana o acordo para uso da tecnologia Driver's Eye com o Racing Force Group após uma longa e meticulosa experimentação com os capacetes Bell. Todos gostaram do experimento do ano passado, então a Racing Force Helmet Camera estará disponível para os pilotos, uma vez que é disponibilizada para os fabricantes de capacetes no grid da F1.

A microcâmera Driver's Eye é aprovada pela FIA para atender aos padrões de segurança: é surpreendente porque tem apenas 8 milímetros de diâmetro e pesa apenas 1,43 gramas, ao mesmo tempo em que consegue transmitir imagens de alta qualidade. A câmera do capacete é posicionada ao nível dos olhos, na camada protetora interna do capacete do piloto, dando ao telespectador a sensação de estar no cockpit.

O Driver's Eye foi mostrado pela primeira vez na Fórmula E no E-Prix de Santiago em janeiro de 2020, enquanto foi testado na Fórmula 1 em agosto de 2021 por Fernando Alonso e por pilotos que usavam capacetes Bell, como Charles Leclerc. Assim que a fase experimental for concluída com sucesso, esta tecnologia inovadora desenvolvida na Itália estará disponível para todos os pilotos do grid.

