O novo Diretor Esportivo da FIA para categorias de monopostos, François Sicard, chefe da equipe DAMS, assumirá o posto durante o fim de semana do GP de Mônaco da Fórmula 1. Como revelado no mês passado, ele foi recrutado para assumir um cargo criado como parte da resposta à polêmica do GP de Abu Dhabi.

O diretor de longa data da DAMS deixará seu cargo na organização francesa na próxima segunda. O posto de Sicard foi um de vários nas mãos de Michael Masi até o começo do ano. Mas agora sua descrição foi modificada, posicionando Sicard entre o chefe do departamento de monopostos da FIA, Peter Bayer, e os principais nomes da F1.

Suas responsabilidades incluirão escrever e atualizar o regulamento desportivo, além de manter uma supervisão da direção de prova e o sistema de comissários em nome da FIA. Seu trabalho cobrirá ainda funções similares na F2, F3 e F4.

Sicard nunca trabalhou diretamente com a F1. Mas ele esteve envolvido com diversos pilotos nas categorias juniores que chegaram ao Mundial. Formado em administração, Sicard iniciou sua trajetória no esporte quando entrou para a Renault Sport, após dez anos no marketing da montadora.

Ele esteve envolvido na criação da World Series by Renault, gerenciando o campeonato até o fim de sua terceira temporada em 2007, trabalhando com pilotos como Sebastian Vettel e Robert Kubica. Ele entrou na OAK Racing, que corria em categorias de LMP2 como diretor em 2007, antes de sua ida à DAMS em 2012.

Ao longo da última década, ele ajudou a equipe a conquistar títulos em diversas categorias.

Davide Valsecchi foi campeão da GP2 em 2012, tendo a companhia de Jolyon Palmer em 2014. Já na era F2, o melhor resultado da equipe foi o vice-campeonato de Nicholas Latifi em 2019. Kevin Magnussen foi campeão da Fórmula Renault 3.5 com a DAMS em 2013, enquanto Carlos Sainz repetiu o feito no ano seguinte.

A equipe e.Dams também venceu três títulos da Fórmula E com Sicard durante sua parceria com a Renault. Mas agora a equipe foi totalmente adquirida pela Nissan, o que significa que o chefe do time na F-E, Tommaso Volpe, assumirá todo o braço esportivo da montadora.

