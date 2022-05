Carregar reprodutor de áudio

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, acredita que os navegadores de rali podem ser treinados para se tornarem futuros diretores de corridas na Fórmula 1, com a FIA buscando ativamente a iniciativa.

Os diretores de prova se tornaram um tema quente desde a controvérsia do GP de Abu Dhabi no ano passado, que resultou na saída de Michael Masi do cargo.

Nesta temporada, a F1 está alternando sua posição de diretor de corridas entre Niels Wittich e Eduardo Freitas, que trabalharam no DTM e no Campeonato Mundial de Endurance, respectivamente.

Freitas deve assumir o cargo no GP da Espanha deste fim de semana.

Falando na noite de quarta-feira durante o jantar de gala dos 50 anos do WRC, Ben Sulayem revelou que os navegadores de rali poderão ser transformados em diretores de prova em circuitos, devido à capacidade de organização e tomada de decisão em cenários de alta pressão exigidas para ter sucesso no rali.

"Honestamente, estamos em um desafio de ter mais diretores de corridas, então o que fazemos?" Ben Sulayem disse à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, quando solicitado a esclarecer seus pensamentos sobre os navegadores se tornarem futuros diretores de corrida.

"Não podemos simplesmente trazê-los, comprá-los ou alugá-los. Temos que ter certeza de que pelo menos os trazemos, recrutamos e treinamos, e depois temos mais de três. O que quero dizer é devemos ter uma rotatividade.

“Mas quando olho para a eficiência e a estrutura eu diria que eles cuidam do serviço, lembro que cuidam do planejamento do serviço, cuidam da organização, do percurso e do combustível. Tudo está lá.

"Então, pensamos em trazer pessoas de lá e, é claro, passar por um processo analisando o treinamento e depois ver se isso se encaixa.

"Acredito e estou confiante de que encontraremos esses copilotos adequados. Isso acontecerá em breve e estamos trabalhando com a equipe, mas estou confiante".

Quando questionado se ele acreditava que os navegadores poderiam ocupar um cargo de diretor de corrida na F1, ele acrescentou: “Diretores de corrida na Fórmula 1, 100%.

“Ok, você passa pelo treinamento e os coloca em outras corridas, você os coloca no WEC e nas corridas de resistência, e então você os coloca na pirâmide e passa pelo processo certo”.

Questionado se algum deles foi apontado como candidato em potencial, ele respondeu: "Sem nomes, mas confio em minha equipe para fazer isso."

