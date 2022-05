F1: Red Bull escala Vips para fazer TL1 no GP da Espanha

Carregar reprodutor de áudio

Após a Williams anunciar a presença de um novato no TL1 para o GP da Espanha de Fórmula 1, agora foi a vez a Red Bull seguir o mesmo caminho, confirmando a presença de Juri Vips, piloto de sua Academia, que ocupará o RB18 de Sergio Pérez na primeira sessão em Barcelona.

A oportunidade para o piloto da Estônia vem como parte de uma nova regra introduzida pela FIA para ajudar jovens talentos a adquirirem quilometragem na F1. Para 2022, as equipes são obrigadas a reservar duas sessões de treinos livres de sexta-feira para pilotos novatos, que não disputaram mais que dois GPs em suas carreiras.

Vips era uma escolha lógica para a Red Bull, sendo parte da Academia há anos. Ele assinou com o time antes do GP de Macau de 2018, ganhando notoriedade após vencer a F4 Alemã em 2017. Ele conquistou os pontos para a superlicença da F1 em 2020, após completar quilometragem de testes com a equipe.

Além de ser piloto reserva da Red Bull e da AlphaTauri em diversas ocasiões, ele também participa regularmente dos testes pós-temporada em Abu Dhabi com o time austríaco.

Além de seus compromissos com a F1, Vips disputará a etapa deste fim de semana da F2. No momento, ele é o sexto no campeonato com a Hitech. Seu melhor resultado no ano foi um segundo lugar na primeira corrida em Jeddah.

Entre os novatos, Vips terá também a companhia do atual campeão da Fórmula E, Nyck de Vries, que ocupará o carro de Alex Albon na Williams, o que deve funcionar como teste para uma potencial oportunidade futura.

Na Alfa Romeo, Robert Kubica voltará ao cockpit pela primeira vez desde os testes da Pirelli em Ímola, assumindo o carro de Zhou Guanyu. Mas com uma vasta experiência na F1, sua presença não entra na cota de novatos da equipe suíça.

