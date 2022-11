Carregar reprodutor de áudio

A Haas acabou com o mistério nesta quinta-feira, revelando Nico Hulkenberg como seu piloto para a Fórmula 1 2023, substituindo Mick Schumacher. E ao comentar sobre as chances do filho do heptacampeão na disputa, Gunther Steiner, chefe da equipe, disse que nem uma pole position em Interlagos salvaria o alemão.

Steiner insistiu que a decisão final foi tomada recentemente, com Schumacher sendo informado apenas na quarta-feira, mesmo dia em que Hulk assinou o contrato.

Questionado pelo Motorsport.com se a situação poderia ser diferente caso Schumacher tivesse feito a pole em Interlagos em vez de Kevin Magnussen, Steiner sugeriu que nem isso seria suficiente.

"Nada teria mudado. Porque você não tem como tomar essa decisão com base na emoção de uma corrida ou uma classificação, isso seria errado para ambos os lados".

Segundo Steiner, as batidas de Mick no começo do ano não ajudaram, mas reforçou que houve uma imagem maior em consideração.

"Foi parte, mas não dá pra dizer que foi somente por isso. Não estou tentando deixar as coisas boas, mas você vê o quanto que isso influenciou os resultados. É preciso encontrar um balanço. Tem um lado bom, os resultados bons da Áustria e Silverstone".

"E você tem o ruim, com as batidas. Então é um mix. Mas não foi um evento único que desencadeou isso, é uma combinação de coisas, e o maior deles é que, seguindo em frente, temos que construir a equipe novamente".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Mick melhorou muito durante a temporada. Vocês mesmos viram isso. Por isso que demoramos tanto, não decidimos isso durante o verão como muitos pensam. Consideramos o que é melhor para a equipe. Ele foi bem em algumas corridas".

Mas, para Steiner, é difícil de dizer se Schumacher falhou em cumprir com as expectativas.

"É difícil de responder, porque qual era a expectativa? Talvez hoje vemos coisas na equipe que precisamos resolver, e outras que podemos fazer melhor com outra pessoa. É mais sobre melhorar a equipe, não somente o piloto".

"Não é culpa de Mick que estamos onde estamos. Temos que nos culpar, mas precisamos melhorar novamente, e é um caminho mais curto trazer alguém com experiência, que fez isso em várias equipes".

Questionado se o alemão merece seguir no grid, Steiner disse: "Não posso julgar isso. Acho que não há vagas no próximo ano, exceto se rolar algo estranho na Williams. Então, quem sou eu para julgar? Acho que todos temos que trabalhar para isso, ninguém recebe nada de graça. Eu não tenho vagas e eu não gosto de aconselhar meus colegas".

TELEMETRIA: RICO PENTEADO comenta TRETA na Red Bull e fala de FAVORITOS em Abu Dhabi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music