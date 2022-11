Hamilton prevê que Vettel retornará à Fórmula 1

Em julho, Sebastian Vettel anunciou que encerraria uma brilhante carreira de 15 anos com BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin, que rendeu quatro campeonatos mundiais e consolidou seu lugar como um dos maiores nomes de todos os tempos da Fórmula 1.

Vettel está ansioso por uma mudança de ritmo e para poder passar mais tempo com sua família, mas Lewis Hamilton acha que o piloto de 35 anos voltará à categoria em algum momento.

“Eu estava sentado aqui pensando que a maioria dos pilotos está voltando, como se ele estivesse voltando”, disse Hamilton antes de se dirigir a Vettel diretamente na coletiva de imprensa de Abu Dhabi nesta quinta-feira.

"Você provavelmente vai voltar. Estamos vendo outros pilotos voltando. Então, estou sentado aqui meio que aceitando ... sim, é sua última corrida, mas você estará de volta. “A Fórmula 1 tem uma maneira de atrair você de volta, notamos isso em muitos outros pilotos”.

O alemão manteve suas opções em aberto sobre competir em outras categorias, mas deseja primeiro tirar uma folga do automobilismo.

"Acho que você naturalmente olha para outras coisas, não sei ainda é a resposta", disse ele. “A princípio, fico ansioso pela ideia de nada e depois vejo o que isso faz comigo. Há muitas outras coisas na minha cabeça também, outros interesses fora das corridas."

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Mas sim, obviamente eu tenho feito isso por tanto tempo e tem sido fundamental para minha vida. Então, será difícil dizer que não vou sentir falta, mas quanto e se então eu começo a olhar para outra coisa, vamos ver como vai ser. Por alguma razão, gosto de rally, mas posso ver que é um grande desafio, porque é muito diferente do que fazemos, digamos, nas corridas de circuito clássicas."

Quando Fernando Alonso foi questionado se Vettel estaria ansioso para voltar como fez em 2021, o espanhol sentiu que as circunstâncias em torno de sua própria aposentadoria da F1 em 2018 eram diferentes.

“Não sei quais são suas emoções agora”, disse Alonso, que assumirá o lugar do tetracampeão na Aston Martin no ano que vem. "Mas em 2018 para mim, mesmo na asa dianteira estava escrito 'Até logo', não foi um adeus.

“De certa forma, na minha cabeça, sempre foram as regras de 2021, uma oportunidade de voltar. Eu tinha em minha cabeça diferentes desafios naquele momento.

"Eu não tinha mais cabeça na Fórmula 1. Mas eu amo a Fórmula 1 e senti que em 2021 poderia ser uma oportunidade com as novas regras."

