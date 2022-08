F1: Chefe da Haas revela critério para renovar com Schumacher

Carregar reprodutor de áudio

Guenther Steiner não precisou de mais do que três palavras para definir o critério que será levado em conta para oficializar uma possível renovação de contrato com o alemão Mick Schumacher na Fórmula 1, para 2023.

Em declarações anteriores, Steiner avisou que a situação de Mick seria resolvida somente depois das férias de verão, na segunda parte da temporada. O alemão vê sua vaga ameaçada com possíveis nomes já sendo especulados - como Daniel Ricciardo envolvido no meio do imbróglio entre Oscar Piastri, Alpine e McLaren, e o brasileiro Felipe Drugovich - uma vez que há conversas de que Schumacher não teria convencido a Ferrari nestes dois anos com a Haas.

Perguntado pelo GPFans sobre o que Mick Schumacher precisaria fazer para poder conseguir a renovação, o chefe da equipe norte-americana foi sucinto ao dizer: "Fazer mais pontos".

Depois de um primeiro ano sem marcar pontos, o alemão conseguiu seus primeiros no GP da Grã-Bretanha desta temporada, quando finalizou a corrida em oitavo lugar. Na Áustria, Schumacher cruzou a linha de chegada em sexto e somou mais alguns no campeonato.

Questionado sobre uma possível mudança de comportamento por parte do alemão, Steiner revelou que viu essa 'virada de chave' no piloto desde o GP do Canadá, onde classificou em sexto, mas não conseguiu finalizar nos pontos.

"Na minha opinião, ele estava um pouco mais tranquilo, mesmo que não tenha marcado pontos lá. Não sei porque isso aconteceu. Não faço ideia, não me pergunta por quê."

"Senti que ele estava um pouco mais relaxado e então veio a corrida depois dos pontos. Talvez tenha a ver com isso. É difícil dizer, eles correm há tanto tempo, eles mascaram o que estão jogando e sentindo."

