F1: Sauber deseja "dar o melhor" para Alfa Romeo em meio a possível negociação com Audi

O Grupo Volkswagen deu a aprovação inicial para que as suas marcas Porshce e Audi entrem na Fórmula 1 a partir de 2026 e, atualmente, se espera que logo saia um anúncio oficial, uma vez que foram ratificadas as regras do motor.

Enquanto a Porsche está pronta para ter uma participação de 50% na equipe de F1 da Red Bull, a Sauber, que opera a Alfa Romeo, tem sido apontada como a equipe mais provável para trabalhar com a Audi. Atualmente, existe uma associação a longo prazo com a Alfa Romeo que se renova anualmente.

O CEO da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, disse ao Motorsport.com no mês passado que "não estava cego" sobre os vínculos com a Audi, mas estava relaxado sobre o futuro de sua associação.

Quando questiona sobre o comentário de Imparato, Frederic Vasseur disse ao Motorsport.com que pensava que a Alfa Romeo estava "mais do que contente com a situação atual."

"Estou mais do que feliz com a sociedade com eles porque não são só um patrocinador, somos sócios e desenvolvemos projetos juntos", disse Vasseur.

"Acima de tudo, a relação entre Alfa Romeo por um lado [e] Stellantis por outro, é muito, muito boa.

"Acredito que também, de alguma forma, talvez parta dos bons resultados que hoje se deve ao fato de todos estarmos trabalhando juntos e estão nos ajudando também a encontrar outros sócios. Realmente gosto da parceria.

Audi F1 car render Photo by: Camille Debastiani

Foi finalizado uma renovação da associação entre Sauber e Alfa Romeo para 2023, segundo Imparato, mesmo que a equipe ainda não tenha feito nenhum anúncio formal sobre os planos.

O nome da Audi foi vinculado a possíveis aquisições na McLaren, Williams e Aston Martin, mas a Sauber surgiu nos últimos meses com a via mais provável para a fabricante alemã.

Vasseur minimizou a necessidade de pensar demais sobre o futuro em 2026, brincando que estava "lutando para falar sobre 2023!"

"Primeiro precisa ficar claro a situação do motor", disse Vasseur.

"Claro, ele vão discutir com todos no paddock. Farão seus trabalhos. Assim que tiveram as confirmações de seus compromissos com o motor, provavelmente será o momento de discutir.

"Mas, o mais importante é que temos o projeto com a Alfa Romeo hoje. Não quero misturar tudo. Quero dar o melhor à Alfa Romeo."

