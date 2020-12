F1: Chefe da Mercedes sugere alterações no traçado de Yas Marina

O GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, disputado neste domingo (13), não foi dos mais emocionantes se comparado com outras corridas da temporada. Na semana anterior, o GP de Sakhir consagrou a primeira vitória da carreira de Sergio Pérez, além dos pódios de Esteban Ocon e Lance Stroll. Já na corrida em Yas Marina, mais do mesmo da maioria do campeonato: um top 3 com Max Verstappen, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton trocando posições.

O layout do circuito é alvo de críticas por parte de pilotos e fãs há algum tempo, principalmente por ser muito travado e o último setor não permitir ultrapassagens, o que levanta dúvidas se o GP de Abu Dhabi deve ser o encerramento da temporada.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a corrida de hoje, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff elogiou o complexo, mas que o traçado poderia mudar: "É um local fantástico, a infraestrutura é como nenhuma outra e espetacular, mas, como vimos com Alonso e Petrov (em 2010), é tão difícil ultrapassar, mesmo se o carro estiver lento na sua frente."

"Então eu acho que valha a pena olhar a configuração. Não é da minha conta, mas talvez haja configurações de pista que poderíamos prestar atenção para torná-la um pouco mais interessante para fins de ultrapassagem. Novamente, não depende de mim", completou.

