F1: Verstappen temeu que seus pneus estourassem como em Ímola

Max Verstappen pisou fundo para conquistar sua segunda vitória da temporada para a Red Bull no GP de Abu Dhabi, realizado neste domingo (13), e encerrou a sequência de vitórias da Mercedes no circuito, que começou em 2014.

O holandês não sofreu qualquer pressão real no pelotão da frente e construiu rapidamente uma vantagem nos estágios iniciais antes que o período do safety car antecipasse a janela de parada nos boxes planejada.

Ele cruzou a linha com mais de 15 segundos de vantagem sobre Valtteri Bottas, da Mercedes e marcou um final de ano forte para a Red Bull.

"Foi uma corrida divertida", disse Verstappen. “Fizemos uma largada decente e, a partir daí, consegui controlar a diferença e cuidar dos meus pneus. O safety car veio em um momento um pouco infeliz, eu acho, porque então tivemos que fazer um longo stint no composto duro. Felizmente o pneu aguentou, mas você ainda tem que lidar com isso um pouco mais."

"O carro estava muito bom hoje, e apenas com um bom equilíbrio eu poderia abrir uma vantagem durante toda a corrida."

O holandês revelou após a corrida que isso o deixou com medo de uma repetição do estouro de pneu que o fez perder o segundo lugar em Ímola neste ano.

"Eu estava pensando no passado, um pouco em Spa, mas é claro em Ímola", disse Verstappen. "Estava de olho no composto em todas as retas, mas tudo correu bem. O ritmo ainda estava lá, os pneus ainda estavam bem."

O resultado o deixou a apenas nove pontos do segundo lugar na classificação final do campeonato de pilotos, depois de registrar quatro pódios nas últimas cinco corridas. O piloto disse que ficou surpreso com o fato da Red Bull ter conseguido superar a Mercedes em Abu Dhabi, mas reforçou a necessidade de começar as temporadas mais forte se quiser lutar pelo título.

"Não esperava ganhar a corrida e conseguir a pole", disse. "Eu também li que eles tiveram que reduzir um pouco a potência do motor, então é claro que isso não os ajudou. No geral, acho que o carro teve um desempenho muito forte, melhor do que o esperado, então é claro que estou muito feliz com isso. É uma ótima maneira de terminar a temporada, um bom impulso para todos na equipe."

"Só espero que tenhamos aprendido, em relação aos anos anteriores, que temos que ser mais fortes no início da temporada para sermos capazes de dar a eles um pouco mais de dificuldade."

