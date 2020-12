Sérgio Perez não esperava que sua corrida de despedida com a Racing Point acabasse tão rápido, o piloto abandonou o GP de Abu Dhabi na décima volta com problemas no motor e não conseguiu levar a equipe ao terceiro lugar no mundial de construtores, que ficou com a McLaren.

Apesar disso, o piloto pode considerar 2020 como um dos, se não o ano mais marcante de sua carreira, pois ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de Sakhir, no dia 6 de dezembro e terminou em quarto no campeonato de pilotos, com 125 pontos. Sua melhor posição e pontuação até hoje.

Sergio Perez, Racing Point, 1st position, celebrates in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Em Abu Dhabi, Pérez revelou aos canais da F1 a emoção de alguns mecânicos com sua despedida: “Foi triste para eles, alguns estavam chorando. É muito tempo juntos. Uma pena o que aconteceu hoje, estava ansioso para entregar o melhor, eles não merecem menos que isso."

"Estou satisfeito, a vitória (em Sakhir) foi para eles. Seus futuros são brilhantes e eu tive uma grande temporada. E parabéns para a McLaren, que mostra a importância de ter dois bons pilotos no time”

Pérez teve o contrato rescindido com a Racing Point para a chegada de Sebastian Vettel à equipe e tem seu nome frequentemente ligado à Red Bull, mas nem o mexicano ou a equipe fizeram qualquer anúncio. Recentemente, a Sky Sports F1, responsável pela transmissão da categoria no Reino Unido, noticiou que ele deve ser anunciado como piloto da escuderia austríaca nesta segunda.

Galeria: Confira os últimos momentos de Sérgio Perez com a Racing Point, em Abu Dhabi

Sergio Pérez, Racing Point RP20 1 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 2 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 3 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 4 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 5 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 6 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 7 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 8 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 9 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 10 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 11 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 12 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 13 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 14 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 15 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 16 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 17 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 18 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 19 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20 20 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 21 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Pérez, Racing Point RP20 22 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 23 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 24 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 25 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 26 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 27 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 28 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 29 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 30 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 31 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 32 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 33 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 34 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 35 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Verstappen fecha temporada em grande estilo; veja debate sobre os melhores do ano

PODCAST: "Show" de Russell pode gerar problema para Mercedes?