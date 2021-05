A Red Bull insiste que não está preocupada com a série de pequenos erros de Max Verstappen que prejudicaram suas esperanças de vitória na Fórmula 1 em Portugal no fim de semana passado.

O holandês passou por momentos frustrantes em Portimão, pois alguns erros importantes acabaram prejudicando suas chances de derrubar a Mercedes.

Uma violação dos limites da pista custou-lhe a pole position no sábado, enquanto um erro nos estágios iniciais da corrida permitiu a Lewis Hamilton se aproximar dele e conseguir uma ultrapassagem.

Então, na última volta da corrida, outro momento de limite da pista fez com que o holandês perdesse sua volta mais rápida - e com ela um ponto no campeonato mundial.

Mas, embora os erros tenham se mostrado críticos em um fim de semana em que pequenos detalhes decidiram a batalha entre a Red Bull e a Mercedes, o chefe de Verstappen, Christian Horner, disse que não tem preocupação com qualquer fraqueza.

Em vez disso, ele sugere que tais tropeços são inevitáveis ​​quando um piloto está tendo que tentar tanto quanto Verstappen em sua batalha para vencer a Mercedes.

“Acho que obviamente precisamos ser perfeitos, mas acho que há pontos fortes e fracos nos carros,” explicou Horner.

“Não vamos esquecer que Lewis deu um grande salto em Ímola, algumas semanas atrás, e se saiu muito bem. Então, é inevitável, quando você está indo para os limites, como esses caras estão, então tudo se trata de pequenos detalhes.”

“E eu acho que obviamente todo o debate sobre o limite da pista é simplesmente frustrante. Quer dizer, tem sido brutal para nós nos três primeiros eventos: a vitória no Bahrein, a pole position e depois a volta mais rápida em Portugal. Portanto, tem sido muito caro para nós.”

Verstappen disse que o erro que fez com que Hamilton o ultrapassasse foi tão pequeno que ele mal acreditou que lhe custou muito tempo.

“Estávamos muito próximos nós três. Tentei atacar o Valtteri [Bottas] mas sempre não consegui chegar perto o suficiente nas duas últimas curvas e para atacar na reta”, disse. “Ao tentar, tive uma pequena oscilação, mas realmente não perdi muito com isso. E então Lewis já estava muito atrás e me levou para a curva 1.”

