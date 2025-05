Jonathan Wheatley tem como objetivo instalar uma mentalidade de equipe grande na Sauber antes que ela conclua sua mudança para a Audi a partir de 2026 - embora o ex-diretor esportivo da Red Bull admita que levará "anos" para chegar ao topo da Fórmula 1.

Depois de deixar a Red Bull há dois anos, Wheatley iniciou sua nova função como chefe de equipe da Sauber, que terminou em último lugar no campeonato de construtores no ano passado e atualmente ocupa a mesma posição após as cinco primeiras corridas de 2025.

Wheatley é um dos vários nomes trazidos pela Audi para mudar a maré antes da tão esperada estreia da fabricante alemã na F1 no próximo ano. Tendo sido parte integrante dos esforços para vencer campeonatos com a Renault e a Red Bull, Jonathan sabe o que precisa mudar na Sauber.

"Bem, um deles está na Suíça, o outro está em Milton Keynes", brincou ele quando perguntado sobre as maiores diferenças entre a Red Bull e a Sauber em um episódio do Beyond The Grid.

"É muito, muito diferente. Estou me lembrando de quando mudei da Renault para a Red Bull em 2006. Há um grande espírito, mas [nenhuma] estrutura definida de como uma equipe de corrida funciona quando se torna uma grande equipe".

"A maneira de pensar de uma equipe grande em comparação com uma equipe menor... São perspectivas muito, muito diferentes".

"O maior problema que enfrentamos é que o número de funcionários está aumentando e o espaço do escritório não. Portanto, há muitas pessoas amontoadas em espaços pequenos no momento, mas há um plano de expansão em andamento".

"Há um plano em andamento. Acho que toda essa sensação e aparência de um campus será uma ótima mensagem para a equipe. Isso mostrará à equipe que isso está acontecendo e que estamos na jornada".

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Apesar de sua iniciativa de recrutamento, a Sauber ainda emprega muito menos pessoas do que as equipes que lutam no final do grid.

Para Wheatley, no entanto, o que importa é a qualidade e não a quantidade quando se trata de números de pessoal.

"Acredito que uma equipe é maior do que o número de pessoas que a compõem - acredito sinceramente que, se a equipe tiver a atitude mental certa, se houver a energia certa e a cultura estiver correta, será possível realizar coisas incríveis e superar o desempenho", disse ele.

"Adorei trabalhar nessas equipes. Trabalhei em equipes onde isso acontece absolutamente todos os dias. Na Sauber, temos que garantir que isso aconteça em todos os departamentos, todos os dias. Todos estão trabalhando juntos como uma equipe".

"É por isso que essas coisas, essas transformações, não acontecem apenas em seis ou oito meses. Leva anos para acontecer".

