George Russell reagiu aos comentários do presidente da FIA, órgão regulador da Fórmula 1, sobre a mudança de regras rígidas que levariam os pilotos a serem multados por xingamentos.

No início desta semana, Mohammed Ben Sulayem postou no Instagram que estava pensando em rever os planos de punição por uso de linguagem inapropriada depois de receber "feedback construtivo" de pilotos de todo o mundo e que estava aberto a fazer "melhorias". No entanto, Russell disse que suas palavras "não significam nada até que a mudança tenha sido feita".

"Queremos ver essas coisas colocadas em ação em vez de dizer 'estamos considerando coisas'. Todos nós consideramos muitas coisas. Estamos certos de que queremos mudanças e, assim que elas forem implementadas, comentaremos sobre elas. Mas, por enquanto, está sendo considerado. Portanto, essas palavras não significam nada até que a mudança seja feita", disse na quinta-feira.

O ex-companheiro de equipe de Russell , Lewis Hamilton, sugeriu que a Associação de Pilotos de GPs (GPDA) merecia ser consultada sobre a futura tomada de decisões no órgão dirigente da F1. E Russell, que é diretor da GPDA, concorda.

Ele acrescentou: "Sinto que estamos em uma época sem precedentes. Nos últimos 18 meses, com o que está mudando, e a GPDA foi fundada anos atrás, não foi realmente para falar sobre política. Era para falar sobre segurança. De repente, me pego falando sobre tópicos que não tinha intenção de falar, mas estamos em um momento em que não estamos nos concentrando nas coisas. Estamos aqui para criar o melhor show para os fãs. Ter os carros mais rápidos E mais seguros. A melhor tecnologia, melhor engenharia e, ainda assim, falamos de multas, punições e palavrões."

PÉREZ 'NA' CADILLAC, Max PAI, parceria SENNA / SCHUMI e detalhes de IMOLA-94. Lando, Lewis, GABRIEL!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!