Quinze anos se passaram desde a temporada de 2008, e Felipe Massa decidiu entrar com um processo contra a FIA e a Fórmula 1. O motivo foram as declarações feitas pelo ex-chefe da categoria, Bernie Ecclestone, sobre o GP de Singapura daquela temporada, onde ocorreu o Crashgate.

O piloto da Renault, Nelson Piquet Jr., foi obrigado a bater para ajudar seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, a vencer. Ecclestone declarou em uma entrevista em 2023 que ele e a FIA sabiam do ocorrido, mas não queriam que fosse divulgado para salvar o esporte de um "enorme escândalo".

Desde então, tem havido muito burburinho sobre o processo, mas como estão as coisas agora? O Motorsport-Total.com, site irmão do Motorsport.com, fez uma entrevista exclusiva com Massa para entender a situação.

Felipe, Singapura é obviamente um lugar especial para você, com todas as coisas que aconteceram aqui em 2008. Qual é a sensação de estar de volta?

"Eu sempre gostei daqui: a cidade, as pessoas, o circuito. Mas é claro que não posso pensar no que aconteceu aqui há muito tempo. Mas também vim para cá para ver amigos e, é claro, por causa do meu trabalho. E é sempre bom andar por aqui, ver algumas pessoas e bater um papo".

Falando sobre aquele dia em 2008: obviamente houve aquele incidente no pit stop (mangueira de combustível sendo arrastada), mas já que estamos falando do assunto: o processo judicial que se seguiu ao depoimento de Bernie Ecclestone também ainda está em andamento. Qual é a situação atual, há alguma novidade?

"Já estamos há quatro ou cinco meses nesse processo judicial e há progresso. Estamos lutando por justiça, porque não foi justo. Especialmente ouvir, depois de 15 anos, que eles sabiam em 2008 e decidiram não fazer nada. Isso foi demais para mim".

"Por isso, reuni um grupo de advogados profissionais. Não é minha área de especialização, é claro, mas temos uma grande equipe que luta pela justiça e pelo que é certo, e é isso que estamos fazendo".

Quando você ouviu falar sobre isso pela primeira vez - foi naquela entrevista de Bernie Ecclestone ao F1 insider há um ano e meio?

"Sim, no início de 2023".

Ninguém nunca lhe disse nada sobre os outros envolvidos? Porque Nelson Piquet Jr. e Sr., por exemplo, quem sabia...

"Eu não sabia exatamente. É uma pena descobrir tão tarde. Lutar por isso agora, 15 anos depois, é algo que nunca pensei em minha vida. Mas não é justo para mim, do meu ponto de vista".

Então você se sente enganado?

"Sim".

Foto de: Eric Gilbert

Mas qual é o melhor resultado possível? Qual é a probabilidade de eles lhe darem o título mundial agora? Ou é mais uma questão de compensação ou algo assim?

"Definitivamente, estamos lutando contra algo que não foi justo, por causa do que aconteceu. O que eu mais busco é ser reconhecido. Ser reconhecido como campeão, porque eu mereço isso. Não foi justo o que aconteceu comigo por causa de algo que aconteceu durante a corrida e que não faz parte do esporte. É por isso que estou lutando, e com certeza vou lutar até o fim".

Você chegou a falar diretamente com Bernie sobre isso e, se sim, o que ele disse?

"Sim. Ele disse que eu estava certo em ir ao tribunal".

Mas ele não era parte do problema?

"O que posso dizer? É algo sobre o qual ele decidiu se pronunciar e abrir a boca. Mesmo que fosse muito tarde".

Você ficou com raiva dele por não ter feito isso antes?

"Eu conheço o estilo dele. Sei como ele é. E sei de muitas coisas que acontecem na F1 que muitas pessoas talvez não saibam. Há muita política em torno disso..."

Mas essa é uma boa pergunta: o que mais pode ter acontecido que nenhum de nós sabe ainda?

Você não será o único que foi enganado - talvez outras coisas tenham acontecido também?

"Sim, mas é impossível lutar pelo que não sabemos. Mas se você sabe e entende que o que aconteceu com você não foi certo, então é claro que a questão é diferente. É por isso que decidi fazer isso, mas não é fácil".

"É muito difícil para mim fazer parte de algo assim, que nunca aconteceu comigo em toda a minha vida. Definitivamente não é divertido, mas acho que é a coisa certa a fazer".

Você já conversou com Lewis [Hamilton] sobre isso?

"Não".

Por que vocês nunca se falaram ou porque a culpa não é dele?

"Para ser sincero, não se trata de uma briga com Lewis. Lewis não tem nada a ver com essa briga. A briga é sobre o que aconteceu na corrida, que não foi bom para o esporte. A briga é que essa corrida deveria ser cancelada. Essa é a briga".

O assunto voltou à tona em Singapura - também graças a Daniel Ricciardo, que brincou após a classificação e disse: "Tragam Piquet de volta!" Suponho que você tenha achado isso menos engraçado?

"Piadas são piadas, mas talvez essa não seja uma piada tão engraçada. Brincar sobre algo que não era correto para o esporte não é tão engraçado. Mas eu não estava lá, não ouvi as palavras exatas e entendo que piadas são piadas".

"Mas definitivamente não é uma piada engraçada e, obviamente, não é bom que tenha acontecido comigo".

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!