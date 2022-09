Carregar reprodutor de áudio

A Scuderia Baldini não para de surpreender, agora pronta para novas surpresas. Após a contratação de Jacques Villeneuve e Giancarlo Fisichella na temporada 2019, desta vez Fabio Baldini se superou, marcando hoje a presença, para a terceira rodada da série Endurance marcada para este fim de semana em sua pista em Vallelunga, de uma equipe composta de Giancarlo Fisichella e do brasileiro Rubens Barrichello.

O ex-piloto da Ferrari F1, piloto amado pelos entusiastas italianos, já havia provado um pouco do tricolor GT no último dia 21 de junho em um teste no circuito de Vallelunga, quando junto com seu filho Eduardo (Dudu) e Fisichella conheceu o 488 GT3 Evo do estábulo capitolino.

Pode ter parecido uma oportunidade comercial, mas o grande patrono Fabio Baldini fez o possível para que aquela prova fosse o prelúdio de uma participação competitiva. E assim será: o 488 GT3 Evo com o número 27 na lateral confiada a Barrichello-Fisichella competirá na primeira corrida de Endurance desta temporada, após os excelentes resultados que os dois carros pilotados por Di Amato-Urcera e Gai-Panciatici estão alcançando na série Sprint.

Para o brasileiro de 50 anos, piloto da Ferrari F1 de 2000 a 2005, com dois segundos lugares no campeonato de pilotos nas temporadas de 2002 e 2004, este é um retorno ao volante de um carro Maranello após 17 anos. 322 GPs disputados, 11 vitórias, 68 pódios e 14 pole positions: são os números da carreira do piloto paulista na Fórmula 1. Rubinho já está há alguns anos na Stock Car Brasil, na qual levou o título em 2014.

#27 Scuderia Baldini, Ferrari 488 GT3 Evo: Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella Photo by: Scuderia Baldini

"Não poderíamos perder nossa pista de casa em Vallelunga - declarou Fabio Baldini - e estaremos ótimos com o 488 GT3 em que será colocada nossa bandeira, Giancarlo Fisichella e Rubens Barrichello. Depois de Jacques Villeneuve, conseguimos continuar nossa carro outro grande campeão como o Rubens, tive a oportunidade de conhecê-lo em Monza em abril passado e logo entramos em sintonia”.

O evento começa na sexta-feira com uma sessão de treinos livres e prossegue no sábado com a segunda sessão de treinos, seguindo-se os treinos oficiais que determinarão o grid de largada da corrida de duas horas marcada para domingo.

