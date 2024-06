F1 - Chuva, granizo e sol: Norris lidera TL1 caótico no Canadá

Um dos treinos mais curtos da Fórmula 1 moderna aconteceu na tarde desta sexta-feira, no Canadá. Por conta da forte chuva que caiu em Montreal, com direito a granizo, a pista ficou fechada por grande parte do TL1, com os pilotos tendo menos de 30 minutos para tentar aproveitar algo.

E foi bem no finzinho da sessão que os tempos foram realmente marcados - quando os pilotos conseguiram usar os pneus slick. O top 3 foi formado por Lando Norris, Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Jack Doohan, que estava programado para fazer a sessão no lugar de Esteban Ocon, foi para pista por apenas 1m15s.

O treino

Quando o cronômetro apontou 36 minutos restantes, o sinal verde foi dado e alguns pilotos se arriscaram a ir à pista ver as condições. O primeiro deles foi Hamilton, seguido por Bottas, Norris e Zhou. A ideia era ver qual dos compostos para chuva estava melhor.

Aos poucos, todos os pilotos iam e voltavam para os boxes depois de entender como estava as condições do traçado. Contudo, aos 27 minutos, a bandeira vermelha foi acionada: Zhou perdeu o controle do carro e acertou a barreira de pneus, por isso, a sessão foi interrompida.

Pouco mais de cinco minutos depois, a bandeira verde voltou a aparecer e os carros retornaram à atividade. Os primeiros tempos começaram a ser marcados usando os compostos intermediários. As duas Ferraris conseguiram virar com os melhores tempos.

Nos minutos finais, a pista estava seca demais para pneus 'inter' e molhada demais para pneus slick. Porém, a 'turma' não se sentiu a pressão e testou as gamas secas assim mesmo. Os tempos foram diminuindo e ordem do grid acabou bem diferente de como estava antes.

Prós e contras do novo carro da F1 com Rico Penteado; pilotos da RB frustrados por não-promoção

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!