Divulgadas as novas regras da Fórmula 1 para 2026, uma das mudanças mais comentadas foi o fim do DRS e implementação do MOM (Manual Override Mode, Modo de Ultrapassagem Manual em português), uma espécie de potência extra para ultrapassagens. Max Verstappen brincou com o novo sistema, dizendo que precisaria de uma "banana" para ser mais eficaz, referindo-se ao item do jogo Mario Kart.

O tricampeão, na verdade, ainda não tem ideia do qual eficaz será o 'substituto' da asa móvel, e acredita que os pilotos só serão capazes de entendê-lo por completo quando fizerem mais simulações sob o novo regulamento. Em suma, o grid deve dar um veredito somente quando começarem os testes.

Questionado sobre o MOM durante os preparativos em Montreal para o GP do Canadá, Verstappen fez a referência a Mario Kart antes de opinar sobre o que muda de fato. "Talvez você precise de uma banana [para ser mais eficaz]", brincou. “O que aconteceu é que mudaram um pouco a forma como usamos a energia nas retas, e quanto mais simulações fizermos sobre isso, melhor entenderemos".

Verstappen brincou com novas regras da F1 e acredita que só será possível entendê-las com pesquisa e desenvolvimento. Foto de: Red Bull Content Pool

Junto a isso, o piloto da Red Bull pediu cautela ao falar das novas regras, já que, segundo ele, o que se pode esperar de 2026 ficará mais claro somente com muita pesquisa e desenvolvimento das equipes. "Se funcionar, funciona, mas, por enquanto, é um pouco difícil determinar com exatidão", reiterou.

"É uma questão de quão bem seremos capazes de seguir o piloto à frente, quão eficaz será o impulso e quão lento será o modo de recarga. Há muitas coisas que ainda preciso entender – não apenas para mim, mas para qualquer pessoa que desenha ou compila as regras. Definitivamente, será mais complicado”, concluiu, conforme relatado pela RacingNews365.

Verstappen não é o único do grid a achar o novo regulamento difícil. Alexander Albon, seu antigo companheiro de Red Bull e atualmente na Williams, acredita que poderia ser mais simples. Lewis Hamilton, por sua vez, teme que os carros fiquem mais lentos e Fernando Alonso é cético com a prometida redução de peso.

