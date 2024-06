Quem fica e quem sai? Como está a dança dos assentos da F1

A dança das cadeiras da Fórmula 1 está a todo vapor, mas logo a música vai parar e alguns pilotos vão ficar de pé, sem assento.

A realidade brutal de não ter vaga em 2025 está começando a ser absorvida, com Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman ambos preparados para dar um passo à frente da F2.

Desencadeado pela mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari e pelo novo acordo de longo prazo de Lando Norris com a McLaren, ambos acontecendo no início do ano, o mercado de pilotos para 2025 está rapidamente se encaixando.

Tal como está, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Esteban Ocone Zhou Guanyu ainda não chegaram a um acordo sobre os termos para o próximo ano.

O foco estava na mudança de Sainz para se juntar aos planos da Audi para sua integração na F1, enquanto a Williams também emergiu como um destino potencial para seus serviços.

É provável que Gasly estenda os termos com a Alpine, especialmente depois que ela se separou de Ocon, que por sua vez está ligado à Haas.

Enquanto isso, Bottas está pronto para retornar à Williams, o que significa que potencialmente dois deles, Sargeant, Magnussen e Zhou, não retornarão em 2025.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 and Logan Sargeant, Williams FW46 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aos 31 anos, Magnussen conhece bem as nuances contratuais da F1, tendo passado pela McLaren, Renault e Haas antes de retornar à equipe em 2022.

Como tal, ele é filosófico sobre o seu futuro no esporte e deixou claro a Haas que deseja permanecer na equipe.

Ele disse: “A equipe me conhece muito bem. Então não acho que haja nada para eu provar.

“É um mercado de pilotos muito aberto desta vez e veremos como isso se desenrola. Deixei claro que adoraria continuar aqui, e a equipe está em uma boa posição e adoraria fazer parte dela.

“Não sei quanto tempo vai demorar até sabermos como vai ser, mas até lá, continuo correndo.”

Zhou viu suas chances de mostrar seu potencial limitadas por não conseguir lutar por pontos, ao contrário de seu companheiro de equipe Bottas, que, claro, conquistou 10 vitórias – todas durante sua passagem pela Mercedes.

Consequentemente, Zhou sabe que está sob pressão para atrair a atenção de outras equipes.

“Não sei em uma volta ou no gráfico da corrida ou na forma como você se comunica com as equipes – então é claro que seria bom se pudéssemos lutar mais de perto, entre os 10 primeiros.”

“Mas acho que ainda assim a chance é bastante alta e ainda tenho muitas corridas pela frente – espero que junto com a equipe possamos obter bons resultados.”

Sobre o seu próprio futuro, ele acrescentou: “Estou aberto, digamos, a todas as equipes com quem estamos conversando [e discutindo] sobre o meu futuro. Nada foi confirmado, mas sinto que deveria haver uma vaga para mim no futuro no grid, mas não sei onde.”

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Apesar de parecer cada vez mais provável que ele assine pela Williams, Bottas admite que a velocidade com que o mercado de pilotos está evoluindo é uma preocupação e pode levá-lo a tomar medidas decisivas mais cedo ou mais tarde.

“Acho que preciso fazer minha escolha rapidamente”, disse ele. “Obviamente, nada foi confirmado ou assinado da minha parte, então não há grandes novidades desde a semana passada, mas ainda estou trabalhando com todas as opções que existem e preciso fazer uma mudança em breve, é basicamente onde estou.

“Estou confiante de que vou conseguir uma vaga, mas obviamente neste esporte nada está confirmado, então nunca é 100% certo até que você seja contratado, mas pelo menos como vejo a situação no momento não estou preocupado. Mas sim, deve ser uma ou duas semanas interessantes pela frente, com certeza.”

Um piloto que deveria estar preocupado é Sargeant, que parece cada vez mais propenso a sair da Williams.

Ele foi questionado antes do GP do Canadá sobre seu futuro, quando afirmou que estava “perto de ter um desempenho no nível” que precisa.

Só que tudo poderia ser tarde demais, e o mais preocupante era se ele havia considerado um Plano B caso seu tempo na F1 chegasse ao fim. “Não”, ele disse.

Mas talvez seja hora de ele fazer isso.

