O novo regulamento da Fórmula 1 para 2026 segue dando o que falar no paddock. Depois de Hamilton temer que os carros estejam mais lentos e Alonso "duvidar" da redução de peso, foi a vez de Alexander Albon se manifestar sobre. O tailandês, assim como o heptacampeão, se preocupa com a possível lentidão e acha que as novas diretrizes são "extremamente complicadas".

Na manhã da última quinta-feira (6), a FIA apresentou as novas regras. Já era previsto um motor significativamente 'mais elétrico' e que continuará a funcionar com combustíveis sustentáveis. Agora, também se sabe como será o novo chassi. O carro será menor e mais leve, equipado com aerodinâmica ativa e terá piso parcialmente plano, tornando-o menos dependente do efeito solo.

“Parece ser muito lento, extremamente lento”, disse Albon em Montreal, onde será realizado o GP do Canadá de 2024 neste fim de semana. “Acho que muito está sendo feito para garantir que a velocidade no final das retas não diminua por causa do MGU-K, mas acho que ainda há trabalho a ser feito".

FIA apresentou modelo de carro para o regulamento de 2026 da Fórmula 1. Foto de: FIA

O piloto da Williams também teria preferido que as novas regras para o carro tivessem permanecido um pouco mais simples. "Parece que as diretrizes do motor tornou tornou extremamente complicado. Eu teria preferido algo mais simples, com peçs talvez padronizadas, para que pudéssemos voltar a um conjunto mais básico”, pontuou.

Albon acha positivo que os novos carros estejam se tornando mais estreitos e menores, mas, assim como Alonso, ele ainda tem dúvidas sobre como o peso será reduzido. "Eles obrigam as equipes a deixar os carros mais leves, mas não sei onde nas regras há espaço para isso", reiterou.

"Não sei se eles vão nos dar um halo mais leve ou rodas mais leves, mas a redução de peso não é gratuita se depender apenas das equipes. No entanto, acho que estamos indo na direção certa com o tamanho dos carros. Então, não é que eu esteja negativo em relação a tudo", concluiu o tailandês.

