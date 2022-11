Carregar reprodutor de áudio

Depois de deixar a Fórmula 1 por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia no começo desta temporada, Nikita Mazepin voltou a falar com seus ex-companheiros de profissão após o GP de Abu Dhabi do último domingo. O russo, que corria pela equipe norte-americana Haas, escreveu em suas redes sociais algumas palavras sobre o 'luto' pós deixar a categoria.

Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi e Mick Shumacher se despediram da categoria. Vettel de forma definitiva após anunciar a aposentadoria, Ricciardo entra em um ano sabático e Latifi e Schumacher ficaram sem equipe para 2023, mas aguardam uma possibilidade de retorno a um assento como titular.

Nas redes sociais, Nikita Mazepin dedicou um tempo para compartilhar 'ensinamentos' com seus colegas de profissão que irão passar pelo mesmo processo que ele: o de viver uma vida fora da Fórmula 1.

"Na corrida de F1 deste fim de semana em Abu Dhabi. É bom estar aqui como hóspede e rever velhos amigos. Me fez pensar em algumas palavras de sabedoria que posso compartilhar com Seb, Daniel, Nicky e Mick enquanto eles se preparam para seguir em frente. Então, aqui está o que espera por você nas 5 etapas de saída..."

"Fase 1: Negação. Você se verá pilotando em círculos em torno apartamento. Não cometa o erro que cometi - ligue o cronômetro. É bem possível que outra equipe de F1 se interesse pelos seus resultados e você não tenha que aguentar as próximas 4 etapas.

Estágio 2: Raiva. Você culpa todos menos a si mesmo por ter que deixar a F1. Particularmente a equipe de filmagem de “Drive to Survive”. Você assiste às corridas obsessivamente e grita na tela.

Fase 3: Negociação. Você dá uma coletiva de imprensa na qual faz cara de bravo e agradece ao chefe da equipe que o demitiu na esperança de que seu sorriso alegre e charme natural lhe deem um lugar em um novo time.

Fase 4: Depressão. Beber, festejar no iate, dormir, ganhar 5 quilos. Repita em loop infinito. Esta não será uma fase fácil de superar, mas seus amigos vão gostar.

Etapa 5: Aceitação. Parabéns. Você alcançou o GP final de ser mostrado a saída. Você para de ficar obcecado com a F1 e começa a pensar nos próximos passos... enquanto se mantém em forma e mantém a porta aberta para um retorno!"

"@sebastianvettel, total respeito às suas iniciativas climáticas. Tenho certeza de que serão de grande utilidade não apenas para a comunidade automobilística.

@danielricciardo, sei que você sempre manterá seu senso de humor. Eu prevejo grandes coisas para você no Estágio 4, onde você pode beber todos os tipos de coisas de seus sapatos. Seja criativo!

Nicholas, graças a você, a equipe e os torcedores podem olhar para o futuro com otimismo. Sem dúvida você vai nos surpreender.

@mickschumacher, crescemos juntos neste esporte e desejo-lhe boa sorte daqui para frente. Tenho certeza de que receberemos muitas curtidas de Pierre Gasly.

Paz e amor a todos."

